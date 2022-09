In het energiecrisisbeleid wordt opnieuw een stevig pak geld uitgegeven met beperkte maatschappelijke winst

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Een energiecrisis, met een economische recessie als waarschijnlijk gevolg, is niet het goede moment voor een hard besparingsbeleid. Nu hoort de prioriteit te liggen bij een robuust anticrisisbeleid dat burgers en bedrijven zo goed mogelijk beschermt tegen de ergste stormen. Zo’n beleid mag genereus zijn, maar het is een gevaarlijke illusie om te denken dat de generositeit grenzeloos kan zijn. Dat is zeker zo in België, welvaartsstaat met een historische, hoge staatsschuld en aanzwellend begrotingstekort.

Tot voor kort leek de federale regering wel degelijk maat te willen houden. Veel kan beter in dit land, maar het heeft wel een traditie van degelijk anticrisisbeleid met automatische stabilisatoren in de sociale bescherming, die als noodgeneratoren in gang schieten bij elke crisis. Sinds de coronacrisis is daar nog wat bij gekomen, met bescherming tegen plotselinge betalingsproblemen en onnodige faillissementen. Ook dat vangnet wordt nu weer uitgerold. De energiecrisis leverde ons onder meer een sociaal tarief voor energie-uitgaven op, dat de meest kwetsbare huishoudens beschermt tegen exploderende facturen.

Dat bij elkaar kost al een flinke duit. Maar dan heb je ook wat: een relatief goede bescherming tegen collectieve verarming en een stootkussen om de ergste schokken van een internationale crisis op te vangen.

Het probleem is nu dat de regering zich laat opjagen door de roep om nog meer te doen. Het nieuwste plan schijnt de invoering van een goedkoop basistarief voor gas te zijn. In theorie is dat niet eens een onverstandig plan. Omdat het, in tegenstelling tot andere prijs-reducerende maatregelen de consument wel nog aanzet tot enige zuinigheid, want enkel wat gezinnen nodig hebben als basisbehoefte wordt in prijs verminderd.

In de vorige redenering moet de volle klemtoon op ‘in theorie’ liggen. In de praktijk zal deze maatregel gewoon boven op alle andere compensaties gelegd worden. De focus ligt op de middenklasse (die niet kan genieten van het sociale tarief) en te verwachten valt dat er ook nog een extra plan komt voor wie niet met gas verwarmt. Zo wordt opnieuw een stevig pak geld uitgegeven met beperkte maatschappelijke winst. In een land als België wordt dat stilaan onbetaalbaar.

Het probleem van het energiecrisisbeleid is een treffende illustratie van het gehele beleid. België koppelt een (terecht) ruime sociale bescherming aan een onbedaarlijke stroom subsidies. Maatregel wordt op maatregel gestapeld, en raakt nooit meer afgevoerd, onder druk van altijd weer een andere belangengroep. Gekozen wordt er nooit.

Het slechte nieuws is: dat valt niet langer vol te houden. De budgettaire situatie vandaag is al erg genoeg, maar er is ook het vooruitzicht op wat nog komen moet. In dit tijdsgewricht volgt de ene onvoorspelbare complexe crisis de andere op. Van twee toekomstige complexe crises weten we nu al dat ze op ons afkomen: klimaat en vergrijzing. We weten ook dat dit land daar absoluut onvoldoende op is voorbereid. Elke onzorgvuldige uitgave vandaag maakt toekomstig crisisbeleid nog wat meer onmogelijk.