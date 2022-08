Frederik De Backer is columnist. Zomerzaken verschijnt tot eind augustus wekelijks op vrijdag.

Ik verwacht humor van een wetenschapper zoals ik een coherent exposé over de snaartheorie verwacht van een komiek. Omdat vorige week op wat apocalyptiek na weer geen nieuws bijeen te harken viel, berichtte de kwaliteitspers over een vermaard Frans fysicus en wat die zoal met zijn charcuterie uitsteekt. Ik wou dat ik kon zeggen dat dat een eufemisme is, maar helaas, Étienne Klein had wel degelijk een foto van een plakje chorizo getweet en ervan beweerd dat het een ster was.

Mag het, schertstechnisch, ietsje meer zijn?

Nu moet op dat vlak sowieso al niet te veel worden verwacht bezuiden de taalgrens, waar een wegens wild gesticuleren door het zwerk vliegende kepie het summum is, maar dan nog. Dit is één lachstuip verwijderd van een foto van een zeker lichaamsdeel en de woorden ‘Wat een krater’.

Het vleeswaar lokte natuurlijk heel wat reacties uit, zoals alles wat in de vuilnisemmer genaamd Twitter wordt gegooid. Licht het deksel van het vat en de kruipdieren krioelen alle kanten op. Ontzag voor zoveel natuurpracht, lof voor een heel sterrenstelsel aan humoristische inventiviteit, maar net zo goed een enkel woordje van kritiek. En – de wonderen zijn het universum nog niet uit – Twitter had gelijk. Op alle vlakken.

Want natuurlijk is iedere poging een medemens een glimlach te ontlokken lovenswaardig, en uiteraard is een schijf varken een wonder van zowel evolutie als technologische vooruitgang; hulde voor al die dingen! Maar evenzeer moet Klein in een ton gevuld met spijkers en gebroken glas worden gepropt en vervolgens door een stel wielertoeristen van de Muur van Geraardsbergen geduwd. En in het bloedspoor dat de kapel met het water verbindt zal geschreven staan dat niet alles ironie moet zijn.

Je hoort mensen soms goedbedoeld raaskallen dat hun begrafenis één groot feest moet worden. Dat is mooi, want ingegeven door het verlangen zijn naasten geen leed aan te doen – maar onvolwassen. Verdriet hoort bij dit bestaan en een begrafenis is er de plaats voor. Gemis, schaamte, jaloezie, woede, wrok: geen van alle de leukste emoties, maar een leven zonder is geen leven, hoogstens een reclamespot. Bij de oncoloog wil ik ook niet schaterlachen om het vonnis. Ernst mág.

Toen Klein niet veel later zijn excuses aanbood – want ook hiervoor is het Twitter, ’s werelds schandpaal – voegde hij daaraan toe dat hij had willen oproepen “op onze hoede te blijven voor de berichten van gezaghebbende figuren”. In een tijd waarin niemand nog iets aanneemt van gezaghebbende figuren.

Gezag kan slaan op macht, maar ook op geestelijk overwicht, en de twee betekenen niet hetzelfde. Een minister heeft macht, maar daarom nog geen geestelijk overwicht, een wetenschapper heeft geestelijk overwicht, maar daarom nog geen macht. De ene verdient constante scepsis, de andere rotsvast vertrouwen. Met zijn beleg heeft Klein het smeulende wantrouwen in de wetenschap aangewakkerd en het geloof in de heilsprofetie van charlatans versterkt.

Want de wereld wemelt dan wel van idioten, ze zijn wel zo slim intelligentere leiders dan hen te volgen. En die intelligentie schuilt in de wetenschap dat idioten niet dom willen worden bevonden.