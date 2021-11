In ‘Grond’ komt elk stereotype dat er bestaat over mijn etniciteit aan bod

Het klonk veelbelovend. Een nieuwe serie geregisseerd door Adil El Arbi, Bilal Fallah en Mathieu Mortelmans. Niet bepaald de personen die ik zou willen als vertegenwoordigers van mijn cultuur of geloof, maar goed. Ik had hoop. Hoop dat dit anders kon zijn dan hun voorbije werk, dat jongeren zoals ik enkel afbeeldde als gangsters. De trailer vertelde veel, maar bij het zien van de eerste aflevering liepen de rillingen me toch over de rug.

Het verhaal van Ishmael en Nadia, gespeeld door Yassine Ouaich en Ahlaam Teghadouini, lijkt voor velen emotioneel geladen en respectabel. Grond gaat over een broer en zus die aan het hoofd komen van hun familiale begrafenisonderneming. Ze beslissen om Marokkaanse grond te importeren om zo overleden moslims in België te begraven. Hun eigen ervaring met een overleden ouder die ongewenst in Marokko werd begraven zet hen aan tot deze beslissing. Klinkt nobel, en zeker niet onbekend.

Mijn generatie balanceert tussen twee culturen en twee landen, met als gevolg het gevoel nergens bij te horen. Natuurlijk brengt dit complexe vragen naar boven, zoals de kwestie rond repatriëring. Als velen verwachtte ik mij hierin te kunnen vinden. Het tegendeel bleek het geval. Wat we te zien kregen waren personages die emotioneel niet bereikbaar waren, oppervlakkige stereotypen die geen enkel doel hebben buiten het aanbieden van goedkoop entertainment. Inspelend op het beeld dat de samenleving heeft over ons.

We doen alles voor het geld. We zijn aasgieren. We hebben geen respect, niet voor onze medemens en al zeker niet voor onze eigen cultuur. Egoïstisch, dom, vloekend, ruziemakend. Noem het maar op, elke belediging en stereotype die er bestaat over mijn familie en etniciteit komen aan bod. Er wordt diep ingespeeld op clichés. We zien hoe Ishmael en Nadia geen respect tonen voor de overledenen, ruziemakend boven lijken, als een soort mislukte komedie. Toen kwam de verwarring. Is dit geschreven door iemand met een voet binnen deze cultuur of door iemand die geen enkele noemenswaardige interactie heeft gehad met iemand buiten zijn cirkel? Continu scheldend in het Berbers, in omstandigheden die nooit zo in het echte leven zouden plaatsvinden. Petje op, harde G, en klaar om te bewijzen aan de wereld dat we onbeschaafd zijn.

Het lijkt alsof we achteruitgaan, in plaats van vooruit. Bloed, zweet en tranen hebben zovelen opgeofferd om de schadelijke beeldvorming in de media tegen te gaan. Nog altijd is dit nodig. We hebben nieuwe en eerlijke verhalen nodig. Onze samenleving schreeuwt de nood uit voor juiste representatie. Elke dag word ik geconfronteerd met verkeerde denkwijzen. Op school, door vrienden en zelfs door mensen die ik niet ken die de nood voelen om hun mening met mij te delen. Ik zou niet op één hand kunnen tellen hoe vaak dit ingegeven wordt door wat ze zien of horen in de media, tenzij je me er vijf bijgeeft. Begrijpelijk, aangezien we er elke dag mee geconfronteerd worden. Velen schuiven hun aandeel hierin opzij, zoals ik verwacht dat ook hier zal gebeuren. ‘Ik representeer niemand’, zal er gezegd worden. Maar of je het nu wilt of niet, elk publiek figuur heeft een groot aandeel in de stof die kijkers elke dag verwerken. We blijven de verhalen prijzen die we al jaren te zien krijgen, en die ons nergens brengen. De toekomst begint er troebeler uit te zien voor ons, en net als velen ben ik het beu dat wij de gevolgen zullen dragen van deze misrepresentaties, terwijl anderen er het maximale voordeel uit persen.

Ik schaam me. Ik ben beschaamd dat ik familie heb die hier een rol spelen. Ik schaam me dat dit onze representatie is. Ik schaam me dat dit de nalatenschap is van onze grootouders. Maar voornamelijk ben ik blij dat ze dit niet meer zullen zien.

Wij zijn namelijk meer dan continu vloekende, schreeuwende stereotypen. Laten we hopen dat we nog meer te zien krijgen dan dat alleen.