In feite slingeren we achter de werkelijkheid aan met een verrekijker als wapen gezeten in een gevaarlijk rondhotsende 4x4

Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge krijgt het niet uit uw hoofd: Poetin en zijn Rusland als een maat te klein voor India, China en de VS. Zo stond het in de krant en het beeld werkt verslavend. Maar het is fictie, of laat ons zeggen: een scherfje mogelijke werkelijkheid dat tot hallucinatie is verheven. In zijn hoofd weten we niet wat er heerst, maar gij kunt het niet laten om u heel even voor te stellen Poetin te zijn op de thee bij de Chinese leider en als Poetin peinst ge: ‘Ik heb er eigenlijk nooit bij gehoord.’ Schrijf dat in de krant en ge zult te horen krijgen dat dit erover is. En toch is ook dat een scherfje mogelijke werkelijkheid tot hallucinatie verheven. We maken voortdurend claims over wat er gebeurt en veel daarvan lijkt redelijk. Maar in feite slingeren we achter die werkelijkheid aan met een verrekijker als wapen gezeten in een gevaarlijk rondhotsende 4x4 waarbij achter elke bocht mogelijk een verrassing zit of valkuil. Niemand merkt de remsporen op of de frequente momenten waarbij de bocht wordt gemist.