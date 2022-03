In elke crisis zijn er, naast velen die de handen uit de mouwen steken, ook die de situatie misbruiken voor eigen gewin

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Met een gezamenlijke ‘12-12'-radiomarathon en een tv-show blazen de grote Vlaamse mediazenders het klassieke benefiet voor het goede doel nieuw leven in. Te oordelen naar de vele spontane hulpacties in het land voor de slachtoffers van de wrede Russische invasie in Oekraïne wordt het benefiet een groot succes. Die spontane en brede hulpvaardigheid is de voorbije weken een balsem geweest op de wonde van de oorlogsgruwel op de drempel van de Europese Unie.

Alles kan beter, en de organisatie van de vluchtelingenopvang zal zeker beter hebben gekund - maar dat geldt evengoed voor de respons in de buurlanden. De bestuurlijke improvisatie, de politieke tegenspraak en de pogingen van radicaal-rechts om de crisis te misbruiken om een ronduit racistische politieke agenda te promoten hebben niet verhinderd dat vele burgers hun hart en hun woning hebben opengezet voor oorlogsvluchtelingen. Met handen, voeten en Google Translate worden taal- en cultuurbarrières gesloopt. Hulde daarvoor.

Onze samenleving blijkt dus toch weerbaar te zijn tegen migratieschokken zoals we er nu een te verwerken krijgen. In elk geval meer weerbaar dan de brutale autocraat Vladimir Poetin en zijn verachtelijke radicaal-rechtse handlangers hadden vermoed. Hun hoop dat een nieuwe vluchtelingencrisis de eensgezindheid en de samenhang in vrije, westerse samenlevingen zou breken, is ijdel gebleken. Het tegendeel lijkt het geval.

Dat geeft moed, maar mag niet naïef maken. Deze krant brengt vandaag ook de grauwe achterzijde van deze blinkende medaille aan het licht. Vluchtelingen die amper een paar dagen in het land zijn, getuigen van misbruik en uitbuiting. Nu al. Er is het verhaal van enkele Oekraïense vrouwen die voor een hongerloon in een slagerij werkten, bijna in een situatie van dwangarbeid. Andere getuigenissen wijzen op mensenhandel of seksuele uitbuiting.

In elke crisis zijn er, naast velen die de handen uit de mouwen steken, ook altijd mensen die de gaten opzoeken voor eigen gewin. Je zag het in de pandemie, bij de zomerse watersnood en nu weer bij de opvang van oorlogsvluchtelingen. Het is niet omdat dit blijkbaar ook bij de menselijke aard hoort, dat we er niet alles aan moeten doen om zulk misbruik te vermijden.

Twee sporen zijn daarbij belangrijk: meer controle op uitbuiting en meer financiële zelfstandigheid voor de vluchtelingen, zodat ze weerbaar staan tegenover misbruik. Dat biedt wel degelijk een sterk argument om vluchtelingen uit Oekraïne een leefloon toe te kennen. Het is een buffer tegen uitbuiting, een kussen dat de eerste schok opvangt en een trampoline om op te veren. Het plaatst de beleidsprioriteiten ook in de juiste volgorde: eerst beschermen, dan helpen en uiteindelijk activeren. Andersom werkt het niet.