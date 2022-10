In een omgeving waar misbruik enkel leidt tot geroddel, is het niet gek dat een slachtoffer van verkrachting liever zwijgt

“Als we niet ook kritischer met verontwaardiging omspringen, riskeren we dat we van de ene verontwaardigingsstorm naar de andere sukkelen”, schreef moraalpsycholoog Dries Bostyn in De Morgen, naar aanleiding van de ophef over het besmeuren van schilderijen door klimaatactivisten. Een waarschuwing die ook nuttig is bij de veroordeling van een professor van de KU Leuven voor de verkrachting van een studente.

Mikpunt van de verontwaardiging is ditmaal de KU Leuven. De verkrachting dateert van zes jaar geleden en werd gemeld aan de vertrouwenspersoon op de afdeling. Twee jaar later kwam er ook een gerechtelijke klacht, maar dan nog duurde het even eer de universiteit discreet maatregelen nam tegen de professor. Pas nu, na de veroordeling, wordt volledige klaarheid geschapen. Duurt dat allemaal niet wat lang?

Daar blijkt alvast minister van Handhaving Zuhal Demir (N-VA) van overtuigd. Ze dreigt een subsidie aan de universiteit in te trekken. Een dreigement dat het vast goed doet op sociale media, waar politieke oorlogen vandaag gestreden en gewonnen worden. Voor een bevoegd minister geeft het evenwel geen pas om op basis van selectieve informatie een eigen strafbeleid te gaan voeren. Zeker nu blijkt dat het slachtoffer zelf en het parket er bij de universiteit op aandrongen om het lopende onderzoek niet te verstoren. Als de minister verontwaardigd wil zijn, richt ze beter haar pijlen op het gerecht, dat blijkbaar vier jaar nodig heeft om een verkrachtingszaak af te ronden.

Patroon

Dat wil niet zeggen dat de KU Leuven zichzelf niets te verwijten heeft. Zowat alle universiteiten in het land hebben de voorbije jaren te maken gekregen met zaken van seksueel misbruik of intimidatie. Telkens bleken nogal wat mensen in de omgeving al veel langer te weten dat er iets mis was, en kwamen de tongen los over een patroon van ongepast gedrag. Nog veel talrijker zijn de verhalen over machtsmisbruik in brede zin vanwege onaantastbare hoogleraren jegens ondergeschikte medewerkers.

De reactie van de universiteiten is telkens traag, passief en vormelijk. Zoals in de evenzeer strak hiërarchisch geordende Kerk is er weinig empathie en luisterbereidheid voor het gekwetste slachtoffer onderaan de ladder. In een cultuur van machtsonevenwicht, een omgeving waar misbruik enkel leidt tot schouderophalen en geroddel, is het niet verwonderlijk dat een slachtoffer van verkrachting liever zwijgt.

Hebben de betrokken instanties in de universiteit destijds, bij aanvang van deze zaak, voldoende actief aangedrongen op het nut van een rechtsgang? Hebben ze voldoende solidariteit getoond met het slachtoffer? Hebben ze meer gedaan dan het administratieve minimum? Dat zijn de vragen die de rector zich nu mag stellen.

Men zegt dat de universiteiten aan het veranderen zijn. Mooi, maar het gaat te langzaam. Tekenend is dat pas recent, na een zoveelste fiasco, de universiteiten ermee ingestemd hebben om een onafhankelijk meldpunt op te richten voor grensoverschrijdend gedrag. Dat getuigt van een traag indalend verantwoordelijkheidsbesef. De samenleving heeft recht op meer ambitie.