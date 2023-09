In deze winkel in Rio mag niemand het pand verlaten zonder een boek in de hand

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Wies Ubags in Rio de Janeiro.

‘Meer boeken, minder drogisterijen.’ Onder dat motto opende een groep van zo’n zeventig mensen, vooral afkomstig uit de medische sector, vorige maand in Rio een tweedehandsboekhandel. We leven in een bijzonder gemedicaliseerde maatschappij vinden ze, en dat moet veranderen.

Hun motto spreekt mij enorm aan, want in dit verband vallen mij twee dingen op. Brazilianen gebruiken ongelooflijk veel medicijnen. Ze kennen namen van medicijnen waarvan ik nog nooit heb gehoord. Ze eten ze als pepermuntjes, denk ik weleens. Dat kan niet goed zijn voor je gezondheid.

Kennelijk zijn de oprichters van Casa 11 (Huis 11), zoals de boekhandel heet, het met mij eens. Tegenover de plaatselijke pers klaagden ze dat er erg veel zaken zijn dichtgegaan in Rio en dat er bijna altijd een drogist of apotheek – in Brazilië is er vaak geen duidelijk verschil tussen die twee – voor in de plaats komt. Volgens krant O Globo, die een verhaal wijdde aan het opmerkelijke initiatief, telt de stad ruim 2.800 drogisterijen en 255 boekwinkels.

Voorts merk ik dat maar weinig mensen om mij heen lezen. Vrienden, velen met een academische opleiding, hebben het nooit over boeken. Als ik mensen in de metro zie lezen, is het vaak de Bijbel. Nu is de Bijbel behalve een religieus boek ook een literair werk. Ikzelf, afgestudeerd letterkundige, heb er ook een. Maar toch jammer als het bij de Bijbel zou blijven.

Een collega vertelde me over een vriend die in Rio op verbazing stuitte toen hij op het strand een boek wilde lezen. ‘Daar is het strand geen plek voor’, kreeg hij te horen. Onderzoek van de Katholieke Universiteit van Rio Grande do Sul, de zuidelijkste deelstaat van het land, wijst juist uit dat lezen bijdraagt aan de fysieke en geestelijke gezondheid van de mens.

Het verhaal van Casa 11 begon toen arts Ana Mallet in de Rua das Laranjeiras – de straat van de sinaasappelbomen – een leegstaand pand tegenover haar praktijk zag staan. Twintig jaar lang had ze een boekwinkeltje in de dichtbijgelegen wijk Santa Teresa, vertelde ze aan de krant Veja. Ze wilde wel opnieuw beginnen.

Ze stelde een groep collega’s voor om het pand te huren, elk met een inleg van een kleine 20 euro per maand. Al gauw waren er twintig mensen die een bijdrage wilden leveren, allemaal boekenliefhebbers. Nu bestaat de groep al uit zeventig mensen, van wie 52 artsen. Vrienden bleken boeken te willen doneren.

Casa 11 opende met meer dan drieduizend boeken. Boekenkasten, stoelen en een tafel volgden. Nog voor de officiële opening half juli kwamen er al klanten langs. ‘Er was nog niet eens een pinapparaat, dus we zeiden tegen de mensen ‘Betaal later maar’’, vertelde Mallet tegen Veja. ‘Maar u kent me niet eens’, had een vrouw tegen haar gezegd. Haar antwoord: ‘Het belangrijkst is om genezing te vinden.’

Casa 11 is dan ook niet opgericht om winst te maken, zo hebben de initiatiefnemers tegenover de pers verzekerd. De boeken kosten omgerekend tussen de 2 en 12 euro. De bedrijfsfilosofie van de groep is dat niemand de zaak uit mag gaan zonder een boek mee te nemen dat hij of zij echt graag wil hebben. Dus voor mensen met een krappe beurs: afdingen mag!