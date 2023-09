In de zaak-Rousseau gaat het trial-by-mediaverwijt niet op

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Met bekwame spoed heeft het parket in Oost-Vlaanderen het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag vanwege Vooruit-voorzitter Conner Rousseau afgerond. Nadat al twee eerdere meldingen zonder vervolg werden geklasseerd is nu ook een formele klacht over een derde zaak geseponeerd. Van strafbare feiten is geen sprake.

De snelheid waarmee het gerecht in deze zaak heeft gewerkt, is een goede zaak. Uiteraard in eerste instantie voor Rousseau en andere betrokkenen zelf, maar ook voor de politieke wereld als geheel. Het campagnejaar kan nu, tot nader order, voor iedereen op gelijke voet starten, zonder schaduw van juridische onzekerheid boven het hoofd.

Vele kritische blikken richten zich nu op de media. Hadden redacties wel al zo vroeg en zo uitgebreid moeten berichten over een onderzoek dat op niets lijkt uit te draaien? Hoewel die kritiek begrijpelijk is, gaat het trial-by-mediaverwijt, waarbij media de rol van de rechter alvast overnemen, in dit geval toch niet op.

Aanleiding voor de berichtgeving was niet dat er meldingen waren of een onderzoek liep, wel een ietwat halfslachtige coming-out door Conner Rousseau zelf. Daarbij maakte de Vooruit-voorzitter geen gewag van de verhalen over mogelijk ongepast gedrag en het onderzoek daarnaar, hoewel die wel de drijfveer vormden om juist dan een publieke verklaring af te leggen.

Partijgenoten van Rousseau gewaagden zelf al snel van een ‘heksenjacht’. Redacties werden zo bijna gedwongen om de bredere, volledigere context te geven en om, naar waarheid, te verduidelijken wat er speelde. Deden ze dat niet dan zouden ze slaafs de communicatiestrategie van één politicus of partij gevolgd hebben. Dat pas zou media blootstellen aan stevige deontologische kritiek. Die kritiek zou terecht zijn.

Bovendien hebben traditionele nieuwsmedia al langer het monopolie op nieuwsdistributie verloren. Dat is niet per se een slechte zaak, maar in dit geval heeft die evolutie ertoe geleid dat complotteurs via blogs, podcasts of sociale media uiterst betwistbare en speculatieve roddels verspreiden.

In die context zou zwijgzaamheid vanwege klassieke media alle ruimte aan die desinformatie laten. Dan is het verkieslijker om te proberen de verifieerbare feiten op een rij te zetten. Dat verhindert het voortbestaan van complotverzinsels niet, maar het geeft ze hun juiste gewicht.

Er wordt weleens een parallel getrokken tussen deze zaak en de affaire-Trugsnach, waarbij een fantast onder anderen toenmalig PS-vicepremier Elio Di Rupo beschuldigde van pedofilie. Die vergelijking gaat niet op. Sommige media trokken toen veel sneller en veel harder van leer, terwijl de beschuldigingen volledig gefantaseerd waren. Je zou kunnen stellen dat redacties juist uit die uiterst pijnlijke affaire geleerd hebben om behoedzamer om te springen met zulke ‘verhalen’ over politici. Zoals, naar mijn gevoel, in deze zaak meestal gebeurd is.

Niemand is verplicht die redenering te volgen. Mediakritiek kan juist heilzaam zijn. Al was het maar omdat het redacties inspireert om interne afwegingen en keuzes ook extern uit te leggen.