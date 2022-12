In de strijd voor biodiversiteit moet iedereen mee in bad. Ook wie twijfel zaait, en ook wie het morele gelijk meent in pacht te hebben

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Geen moeder of vader die het zal tegenspreken: de eerste babystapjes mag je gerust ‘historisch’ noemen. Welaan dan, laten we dan ook maar optimistisch genoeg zijn om het eerste, grote wereldwijde akkoord over het behoud van biodiversiteit historisch te noemen.

Het biodiversiteitspact, zopas afgesloten in de Canadese stad Montreal, heeft de ambitie om de voet te zetten naast het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Wat de grens van 2 graden opwarming voor Parijs was, moet de ‘30 tegen 30' voor Montreal worden: de afspraak dat tegen 2030 30 procent van de planeet voor natuurbehoud gevrijwaard blijft.

Lees ook 30 procent van het land en de oceanen moet beschermd zijn: 190 landen komen tot ‘historisch’ akkoord

Dat is een noodzakelijke doelstelling om de letterlijke kaalslag in de natuur af te remmen. Dat natuurbehoud staat niet op zichzelf. Zonder natuurbehoud is de strijd om het klimaat leefbaar te houden bij voorbaat verloren. Bekend is het voorbeeld van de tropische veenbossen in Congo: tegelijk biotoop van unieke soorten planten en dieren, en opslagplaats van CO2, die maar beter niet vrijkomt. Dat we het er met een groot deel van de wereld min of meer over eens zijn dat het behoud van die unieke natuur een concreet na te streven doel is, is een flinke stap vooruit.

Tegelijk toont de vergelijking met klimaatakkoorden, zoals dat van Parijs, juist de kwetsbaarheid van dit soort grote verdragen. Niet eens tien jaar na die ook al ‘historische’ klimaattop moet vastgesteld worden dat de grens van de 2 graden niet of amper nog haalbaar is. De vraag is dus pertinent hoe we kunnen vermijden dat ook het akkoord van Montreal in een gelijkaardige ontgoocheling eindigt.

Toch is er reden tot hoop. Zo’n 30 miljard per jaar zou er naar ontwikkelingslanden gaan. Dat moet die landen helpen om natuurbehoud te verzoenen met welvaartsgroei - misschien wel hét grote pijnpunt van het wereldwijde klimaat- en natuurbeleid tot dusver. Want wie bijvoorbeeld het regenwoud wil beschermen, moet de betrokken bevolking wel willen compenseren voor gemiste inkomsten.

Geld alleen zal niet volstaan. Beleid zal aangepast moeten worden, ook in het Westen. Daarbij zullen taboes moeten sneuvelen bij alle ideologische gezindtes. Aan de conservatieve kant zal het behoud van subsidies voor vervuilende nijverheid afgebouwd moeten worden, evenals het vasthouden aan destructieve pesticiden in de landbouw. Tegelijk zal ook de groene kant moeten inbinden, en bijvoorbeeld het onwetenschappelijke verzet opgeven tegen het genetisch verbeteren van gewassen, en tegen goed gelokaliseerde intensieve landbouw als waarborg voor de voeding van miljarden mensen.

De strijd om het behoud van een leefbaar klimaat en een leefbare natuur is waarschijnlijk de belangrijkste die de mens vandaag te voeren heeft. Om succesvol te zijn, is het belangrijk dat iedereen mee in bad gaat. Ook wie politiek of zakelijk belang heeft bij twijfelzaaierij en status-quo enerzijds; en anderzijds ook wie van zichzelf te makkelijk denkt het morele gelijk in pacht te hebben.

Dit is de klip waar veel klimaatbeleid op stukloopt. Zal het bij het wereldwijde natuurbeleid wel lukken?