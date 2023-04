In de nationale politiek lijkt er een ernstige braindrain bezig

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Met Bart Tommelein (Open Vld) maakt opnieuw een ervaren politicus de overstap van het nationale naar het lokale niveau. Nadat onder meer Freya Van den Bossche (Vooruit) en Björn Rzoska (Groen) hem voorafgingen, kan je stilaan gewagen van een trend. Nationale politici die een lokaal mandaat verkiezen, zijn er altijd al geweest, nieuw is dat dat nu niet meer als een sluitstuk van de carrière wordt gezien.

Er zijn twee manieren om naar die ontwikkeling te kijken, een optimistische en een pessimistische. Laten we met de positieve kijk beginnen. Het is goed dat meer politici inzien dat een opeenstapeling van mandaten wringt. Het is kiezersbedrog: je kan niet én een goede burgemeester én een goed parlementslid zijn, al was het maar omdat er nu eenmaal maar 24 uur in een dag zijn.

Lokaal bestuur wordt professioneler, en verdient dus ook ernstige, geëngageerde beleidslieden. Bovendien opent de afbouw van cumulatie kansen voor nieuw bloed in de politiek. Wie kan daar tegen zijn?

Tot daar het goede nieuws. Bekijk je het vanuit een wat breder perspectief dan lijkt er een ernstige braindrain bezig, weg uit de nationale politiek. Zo verloor de N-VA haar ondervoorzitters Lorin Parys en (aan het eind van de regeerperiode) Valerie Van Peel, beiden door vriend en vijand geprezen als gedreven volksvertegenwoordigers. Bij Open Vld muisde Philippe De Backer ervanonder, bij Groen Hermes Sanctorum en bij N-VA ook nog Peter De Decker. Allen hebben ze hun eigen kwaliteiten, maar ze delen ook de ambitie om dingen in beweging te krijgen en om daarbij pragmatisch over de eigen ideologische muur te kijken.

Blijkbaar staat dit type politicus, de volksvertegenwoordiger in de nobele zin van het woord, onder druk. Als de transfer naar het lokale niveau in werkelijkheid een vlucht blijkt te zijn, dan heeft de Belgische of Vlaamse democratie een groot probleem. Er zijn redenen om ons daar zorgen over te maken.

Ons politieke bestel gaat door een gigantische transformatie. Behalve om beleid heeft politiek ook altijd gedraaid om een strijd van ideeën. Mede aangevuurd door de snelle en sociale media is die strijd de vorm gaan aannemen van een permanente campagne, zoals wij allen dagelijks van ’s ochtends tot ’s avonds ondervinden op alle mogelijke mediaplatformen. Na de aandachtseconomie ontstaat zo ook een aandachtspolitiek: een politieke cultuur die van het vangen van aandacht het hoogste doel maakt.

Het probleem is dat het beleid - goed bestuur, zeg maar - daar bij inschiet. Dat geldt a fortiori voor de parlementen, die meer dan ooit aan de leiband van de particratie liggen. Fracties moeten niet alleen met hun dotatie de partijmachine voeden, verkozenen lijken ook niet meer dan kanonnenvoer in een strijd die voornamelijk beslecht wordt door enkele giganten in regering en partijhoofdkwartier.

Kiezers haken af, vervreemd door het contrast tussen het spektakel en de magere beleidsoogst. En blijkbaar haken nu ook politici af. Men zegt dat je niet in de keuken moet willen werken als je niet tegen de hitte kan. Dat klopt. Maar wat als de keuken in brand staat?