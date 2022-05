In de Brusselse voetgangerszone voel je je soms zoals in die scène met de gnoes uit ‘De leeuwenkoning’

Er is die bekende scène in De leeuwenkoning, waarin Mufasa voor de ogen van Simba vertrappeld wordt door een op hol geslagen kudde gnoes - ik voel even een jeugdtrauma bovenkomen. Zo voelt het een beetje om in het weekend rond de Brusselse Grote Markt te wandelen.

Er zijn toeristen, koppeltjes die kuieren, mensen met winkeltassen. Op zich is dat natuurlijk niet erg. Maar er zijn er wel heel erg veel. Aan de Brusselaars is ooit een oase beloofd, waar het prettig zou zijn om te wandelen, waar men geen uitlaatgassen zou inademen als men zijn neus buiten stak. Welnu, die is er dus.

De voetgangerszone, beter bekend als de piétonnier, is op papier iets wat je elke stad toewenst. Een zone met leuke terrasjes, bankjes en boompjes, waar straatartiesten in het weekend verstrooiing brengen. Maar zoals het weleens gaat in een oase in het midden van de savanne, ben je er niet helemaal veilig.

Klachten

Enkele weekends geleden zag ik er een maaltijdbezorger - Deliveroo of Uber Eats, ik wil ervan af zijn - los op de enkels van een voetganger knallen. Er was geen schade en met excuses was alles opgelost. Maar in Brussel is er onderhand behoorlijk wat wrevel, omdat de beloofde voetgangerszone tegenwoordig een gevarenzone is.

“Bij elke bewonersvergadering met de burgemeester gaan de klachten inderdaad daarover”, zegt fietsflik David Stevens. “Vooral op het stuk tussen het oude beursgebouw en De Brouckère is er een probleem met de verkeersleefbaarheid.”

Vroeger bestonden de taken van de fietsbrigade vooral uit het verjagen van auto’s die zich op busbanen of voetpaden bevonden. Maar nu maken de fietsflikken volgens Stevens steeds vaker jacht op deelsteppers die de regels overtreden. De voetgangerszone is hun belangrijkste aandachtspunt.

“Fietsers en steppers zijn er natuurlijk welkom”, zegt Stevens. “Maar ze moeten zich aan de regels houden. In de voetgangerszone moeten ze stapvoets rijden, dat betekent 6 kilometer per uur. Vooral wie anderen in gevaar brengt, krijgt van ons een boete.”

Omdat de fietsbrigade er nauwgezet controleert, zijn de boetes in snel tempo gestegen. Vorig jaar schreven de agenten er 1.003 bekeuringen uit. Voor deze maand alleen al zitten ze bijna aan 500. Negentig procent van de boetes die de fietsbrigade uitschrijft, is voor gebruikers van deelsteps. De overige 10 procent is voor fietsers.

Eigenlijk is het logisch dat zoveel fietsers en steppers gebruikmaken van de voetgangerszone. In het grootste deel van Brussel zijn zij zelf opgejaagd wild. De voetgangerszone biedt een autoloze doorgang op een verbindingsas tussen het Noordstation en Brussel-Zuid.

Maar de grote hoeveelheid fietsers en steppers maakt het onveilig voor de voetgangers. Iedereen weet dat er meer fietspaden nodig zijn in de omgeving. Zolang die er niet zijn, is het zoeken naar een modus vivendi. “Brussel is bezig met de nieuwe wetgeving rond e-steps”, zegt Stevens. “Inbegrepen een begrenzing op deelsteps in de voetgangerszone. Het zou dan onmogelijk worden om er op die plek sneller dan 6 kilometer per uur mee te rijden.”

Harmonie

Het moet ook gezegd: op de donderdagmiddag waarop dit stukje is getikt, is het vrij rustig op de piétonnier. Er bestaat harmonie tussen mensen die zich op twee benen dan wel op één of twee wielen verplaatsen. In theorie zou je een hele lowtech maatregel kunnen voorstellen: laat iedereen gewoon afstappen. Maar op een dag als deze is dat echt niet nodig.

Stevens bekijkt het positief. Je moet mensen inderdaad in de portemonnee treffen als je echt een gedragswijziging wil: 174 euro per overtreding. Met de nieuwe wetgeving en de huidige boetecampagne zal de voetganger weer heersen over de voetgangerszone. “In het begin schreven we tot 300 boetes per uur uit tegen automobilisten, die de voetgangerszone niet respecteerden”, zegt Stevens. “Nu is dat toch ook niet meer nodig.”