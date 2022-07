In Congo laait de oorlog op, maar wat vernemen we hierover? Weinig tot niets

Walter Zinzen is oud-journalist bij de openbare omroep VRT.

In Oost-Congo is de terreur, die er nu al bijna dertig jaar woedt, ontaard in een regelrecht conflict tussen Congo en buurland Rwanda. Een bemiddelingspoging van de Angolese president João Lourenço is mislukt. De Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika wil troepen naar Congo sturen om een einde te maken aan het geweld. De Congolese president Félix Tshisekedi neemt over een paar dagen het voorzitterschap van deze internationale organisatie over.

Het Congolese regeringsleger is nu al enkele maanden verwikkeld in een regelrechte oorlog met een zogenaamde rebellenbeweging: de M23. Die militie is negen jaar geleden al eens militair uitgeschakeld. Iedereen wist dat ze aangestuurd – of zelfs opgericht – was door de Rwandese president Paul Kagame. Als bij wonder is de M23 sedert enkele maanden opnieuw actief. Volgens de bazin van de VN-vredesmissie in Congo opereert de militie als een echt leger met een uitzonderlijke vuurkracht, waartegen noch de in Congo aanwezige blauwhelmen noch het Congolese leger opgewassen zijn.

Grondstoffen

Geen mens die eraan twijfelt dat het andermaal Kagame is die voor deze spectaculaire verrijzenis heeft gezorgd. De vraag is alleen: waarom en waarom nu? Dat heeft alles te maken met de in Oost-Congo aanwezige grondstoffen. In de Rwandese hoofdstad Kigali is er een overheidsdienst die zich uitsluitend bezighoudt met het organiseren van de grondstoffenroof uit Congo, voornamelijk coltan. Rwanda verkoopt de Congolese coltan als zijnde Rwandees en spijst er zijn staatskas mee.

Walter Zinzen. Beeld Tim Coppens

Ook het andere buurland, Oeganda, graait graag in de Congolese bodemrijkdommen en steunt volgens Congo mee de M23. Maar: het Congolese leger zou de smokkelroutes naar beide landen geblokkeerd hebben. Dat vertellen me tenminste Congolezen uit de streek. Ze zeggen me dat Kagame de M23 heeft gereactiveerd om de blokkade te doorbreken. Want, zo beweren ze, als gevolg van die blokkade zit Rwanda nu zonder coltan en andere mineralen en bijgevolg ook zonder inkomsten van de verkoop ervan.

Dat lijkt een aannemelijke verklaring. In juni veroverde M23 immers het stadje Bunagana, op de grens met Oeganda, zodat het de controle kreeg over het grensverkeer tussen beide landen. Volgens een officieel communiqué van president Tshisekedi heeft zijn leger het stadje heroverd, maar daar is geen bevestiging van te vinden.

Topspionnen

Kagame ontkent ondertussen in felle bewoordingen dat hij achter de M23 zit. Hij beschuldigt Congo er op zijn beurt van onder één hoedje te spelen met de FDLR, een Rwandese Hutu-militie die genocidairs (of hun nakomelingen) telt en die vanuit Congo doelwitten in Rwanda onder vuur neemt. Raar maar waar, de Congolese media maken melding van een geheime bijeenkomst van Rwandese en Congolese topspionnen in Kinshasa. Op de agenda: het verwijderen van FDLR-elementen uit het Congolese officierenkorps. Die zijn er wel degelijk, de Congolese media noemen ze met naam en toenaam.

Een ingewikkelde toestand dus. En tot wie wenden onze Congolese vrienden zich als ze hulp en steun zoeken? Tot de gewezen kolonisator. Oud-premier Adolphe Muzito was afgelopen vrijdag in Brussel voor een gesprek met Stéphane Doppagne, de Belgische speciale gezant voor het Grote Meren-gebied. Het is alvast een aardige kluif voor onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Maar wat we vernemen we over dit alles? Weinig tot niets. De pensioenhervorming en Oekraïne slorpen onze aandacht volledig op.

Lumumba

Over Congo gaat het alleen maar als er een tand van wijlen Patrice Lumumba naar zijn vaderland terugkeert. Uitgerekend nu circuleert een brief van Étienne Tshisekedi, de overleden vader van de huidige, onverkozen president, op het internet. De brief is gedateerd op 23 december 1960, een maand voor de moord op Lumumba. De ex-premier werd toen gevangengehouden door Mobutu, die in september 1960 zijn eerste staatsgreep had gepleegd. Hij had de ministers vervangen door ‘commissarissen’. Vader Tshisekedi was adjunct-commissaris voor Justitie. In die hoedanigheid schreef hij de brief gericht aan “Zijne Majesteit de Keizer van Zuid-Kasai”. Daarmee was Albert Kalonji bedoeld, een gewezen bondgenoot van Lumumba die van de provincie Zuid-Kasai een ‘onafhankelijke’ staat had gemaakt en zichzelf tot ‘Keizer’ had gekroond. Lumumba had tijdens zijn premierschap Mobutu naar het opstandige gewest gestuurd.

De regeringstroepen richtten een ware slachtpartij aan onder de Baluba, zoals de bewoners daar heten. De overlevenden achtten Lumumba verantwoordelijk voor wat de VN-secretaris-generaal toen een genocide noemde. Hun haat voor Lumumba was groot. De Tshisekedi’s zijn Baluba en vader Étienne was duidelijk geen tegenstander van de secessie. In de brief aan Kalonji verheugt hij zich erover dat de “pad” Lumumba ( ‘le crapeau’ in het origineel) is geneutraliseerd en dat het er nu op aankomt al zijn medewerkers op te sporen en ze streng te bestraffen.

Hij voegt er voor de zekerheid een reeks namen aan toe. Vele tranen over Lumumba’s dood zijn er bij de Baluba zeker niet gevloeid. De indruk dat Lumumba al tijdens zijn leven door alle Congolezen geliefd was, is een mythe.

Het is ironisch dat uitgerekend een zoon van Étienne, de latere ‘eeuwige opposant’, de ‘pad’ nu eert als een ‘nationale held’. En daarmee de aandacht afleidt van zijn onmacht om in het oosten van zijn land vrede en rust te doen terugkeren.