In Brazilië hebben laptops en iPads negen levens

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. deze week: Wies Ubags in Rio de Janeiro.

Van het ene op het andere moment hield mijn iPad ermee op, vlak voordat ik naar mijn thuisland zou reizen. Ik vroeg in allerijl tips op Twitter over hoe ik hem weer tot leven kon wekken. Het mocht niet baten. Dan maar naar die jongen over wie buurvrouw Zelma zo hoog had opgegeven, iemand die zelfs de oudste toestellen nog een paar jaar extra kon geven.

Het klonk me als muziek in de oren. Mijn iPad was vier jaar oud en ik vond hem nog te jong om heen te gaan, hoewel ik ook met de gedachte speelde in Nederland een nieuwe te kopen. Bovendien had het scherm nog het meest weg van een slecht onderhouden ijsbaan. Het zou vast een dure business worden, om dat ook een nieuw jasje te geven.

“16 euro als het me lukt om hem weer aan de praat te krijgen en 90 als je ook een nieuw scherm wilt”, appte de jongen. Deal. Ik wachtte in spanning af of mijn iPad weer tot leven zou komen.

In Nederland heerste alom verbazing over zo’n mooie prijs. Mijn vriendin in Rotterdam kon niet meer in haar iPhone omdat ze te vaak een verkeerd wachtwoord had ingetikt. Waar vind je in hemelsnaam iemand die dat snel en goedkoop kan oplossen?

Dan ben je in Brazilië beter af. Er is een uitgebreide informele economie van reparateurs die, al dan niet in het zwart, apparaten van allerlei formaat en aard repareren: stofzuigers, ventilatoren, televisies, wasmachines, koelkasten en niet te vergeten telefoons en andere communicatiemiddelen. De gemiddelde Braziliaan zegt niet zo gemakkelijk als de gemiddelde West-Europeaan dat hij ‘wel een nieuwe koopt’, en veel mensen voorzien met hun quasi-informele handeltjes in de vraag naar een goedkope oplossing.

Bruno bijvoorbeeld, de jongen die mijn iPad onder handen zou nemen, heeft een onooglijk winkeltje van een paar vierkante meter vlak bij Uruguaiana, een straat in het centrum van Rio de Janeiro, waar de handel in gesmokkelde waar en valse merken welig tiert. Zo’n straat waar je voor 50 euro een ‘Rolex’ koopt.

Zoveelste akkefietje

Je moet weten aan wie je je kostbare waar toevertrouwt. Daarom is de aanbeveling van een vriend of buurman cruciaal. Zelma in mijn geval dus. Haar hele familie, tot die in São Paulo toe, heeft de telefoons bij Bruno in onderhoud.

Helaas bleek na mijn terugkeer uit Nederland dat Bruno mijn iPad niet meer kon reanimeren. “Het geheugen is ernstig beschadigd en ik kan het nog wel proberen, maar dat kost je 200 euro en je hebt absoluut geen garantie dat het lukt”, zei hij tegen me. Jammer dan. Maar ik weet nu wel bij wie ik terechtkan als ik weer eens een akkefietje met mijn iPad of telefoon heb.

Laptops doet Bruno niet, daarvoor verwijst hij door naar iemand anders op Uruguaiana, Cesar, met wiens werk mijn buurvrouw Zelma ook prima ervaringen heeft. Daar ga ik met mijn MacBook heen, die er ook al heel wat kilometers op heeft zitten en die erg traag is geworden. Zeker nu ik een nieuwe iPad moest kopen, zet ik in op een tweede leven voor die oude sukkelaar.

“Hij is wel heel oud”, zegt Cesar met een verontschuldigende glimlach als ik de MacBook weer ga ophalen. “Maar met een beetje geluk doe je er nog een paar jaar mee.” En dat is precies de bedoeling.