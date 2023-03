Jana Antonissen is journalist.

Wekelijks verschijnt tegenwoordig wel ergens een met sinistere studies gestaafd artikel over hoe schadelijk alcohol is. En als de wetenschap die week wat treuzelt, dan lezen we wel goedmoedige getuigenissen over de fijne, frisse geheelonthouding. Oh wee als ook de onverschrokken drinkers in hun pen kruipen voor een wrevelig weerwoord, dan regent het tradities en afgepakte pleziertjes, puritanisme en paternalisme. Afgelopen februari was er dankzij Tournée Minerale, het educatieve initiatief van De Druglijn, geen ontkomen aan dit al dan niet gedistilleerde dispuut.

Toevallig heb ik, samen met twintig procent van de volwassen Vlamingen, meegedaan aan deze alcoholvrije maand. Eigenlijk wilde ik het in januari al doen, maar om allerlei feestelijke redenen lukte dat niet. Nu wel, en nog zonder al te veel moeite ook.

Daarmee wil ik niet deugpronken. Of, nou ja, misschien toch wel een beetje.

Een bizarre bijwerking van abstinentie: in alle rust afscheid nemen van alcohol volstaat niet, nee, het moet veelvuldig en het liefst ook luidkeels verkondigd worden. Om vervelende vragen voor te zijn, of de verantwoordelijkheid voor het welslagen van dit goede voornemen niet alleen bij je zwakke zelf te leggen. Maar toch vooral ook om de niet-abstinerende ander te bekeren, of een klein rotgevoel te bezorgen.

De voordelen van een nuchter bestaan vallen niet te ontkennen. Voor slechte slapers zoals mezelf is het een verademing om eens een maandje lekker door te slapen. Op zondag om zeven uit de veren; vruchtbaarder worden weekends niet.

Echter, evenmin te ontkennen valt de eentonige evenwichtigheid van zo’n bestaan zonder ontsnappingsroutes.

Om nachtelijke aangelegenheden niet gewoon over te slaan verkende ik daarom maar het uitgebreide supermarksegment van de nepalcohol. Ik snap wel waarom die prijzige suikerwaters in elegante likeurflessen goed verkopen. Proosten met een alcoholvrije G&T voelt toch net wat luxueuzer dan met een watertje. Net als decaf koffie, suikervrij snoep en nicotinevrije vapes is alcoholvrije alcohol een van zijn essentie ontdaan product dat je koopt omwille van het concept; de illusie van een gezonde, bewuste levensstijl.

Psychoanalyticus Jacques Lacan definieerde genot als een gevaarlijke, mogelijk zelfs dodelijke overdaad aan plezier, dat per definitie gematigd is. Genot wordt in onze geluksgeile maatschappij gek genoeg wel aangemoedigd, maar steeds meer op voorwaarde dat het verantwoord blijft. Maar het ware, zinloze want zelfdestructieve genot blijft toch wat anders dan weloverwogen plezier.

Ontspannen na een drukke werkweek is belangrijk, voldoende me-time een must, maar die decompressie mag de overheid wel niet te veel kosten. Schep je bord vol, schenk een glas uit, maar kies misschien toch maar de meest gezonde en dus minst egoïstische optie.

Eigenlijk zou het maar consequent zijn om nu ook de ultieme zondevrije verleiding op de markt te brengen. Waar blijft die cocaïnevrije coke?