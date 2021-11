Modern rederijker Stijn De Paepe becommentarieert dagelijks het nieuws in versvorm, nu ook voor u gedeclameerd.

De Volslanke Van Dale

In aanzienlijken getale

treft men nieuwe woorden aan

in de vijftiende Van Dale!

Eén ding lijkt al vast te staan:

dat de roem dezer editie

– de verkoop waarschijnlijk ook –

afhangt van de definitie

van het kekke woordje ‘woke’.

Words, words, words

De knapste kop, de wereldtop,

houdt zich vandaag in Glasgow op.

Geen president zo prominent

of hij is onbeschaamd present.

Men komt bijeen, klaagt steen en been,

maakt loze plannen en gaat heen.

Hielp speechen maar – we waren klaar

voor nog eens honderdduizend jaar!

Ondertussen in Glasgow

Op de zoveelste klimaattop

maakt men andermaal de staat op

van ‘t gebrek aan lef en doorzicht

in wat er qua aanpak voorligt,

want men weigert door te pakken,

koppig knopen door te hakken,

als het niet in ‘s lands belang is

en omdat men veel te bang is

van de opbrengstzieke reuzen

die de politieke kneuzen

al uit élke droom verlosten

die hun geld had kunnen kosten.

Majesteitsschennis

Flipflop! Vorstje van de Aldi!

Kolderkoning! Stroeverein!

Sul met overdreven saldi!

Sexen-Coburg! IJskonijn!

Laat u gaan en ga uw gang maar,

ook al voelt het eerst wat stug,

want het is niet langer strafbaar

en hij zegt ook niets terug!

Pas op!

Mag ik om permissie vragen

om een topic aan te dragen

dat de sfeer misschien

een tikkeltje bederft?

Nee, corona is geen pretje

en doet erge dingen met je,

maar ‘t is heus niet van

het pásje dat je sterft.

Ondertussen op de socials

Al dat snoeven, al dat sneren

als de lui die hier regeren

bij een nieuwe covidgolf

hernieuwde regels agenderen…

Maskerplicht? Niet te verteren!

CST? Een straf des Heeren!

Eén advies neemt men ter harte:

niet-aflatend ventileren!

Van moetens

Zoals alle vrije lieden

ben ik tegen het verbieden.

Wat je wil zou moeten mogen.

Niet bestraffen, maar gedogen!

Zoals wáárlijke Verlichten

ben ik tegen het verplichten:

dat is niets voor democraten!

Vaccineren daargelaten.

The Big Shift!

Vooruit! Genoeg gemuggenzift!

Rousseau lanceerde ‘The Big Shift’:

een proeve van vernieuwingsdrift

waarbij ons aller mening telt!

Een schone lei! Er dient gegrift!

Het socialisme in de lift!

(Een lift, helaas, die in geschift

recordtempo bergafwaarts snelt.)

Haitink

Muziek is niet de noten,

maar de stilte tussenin

en het einde dat al doorklinkt

in de tonen van ’t begin.

Muziek is niet de strijkers,

niet de kopers, niet het hout,

niet het slagwerk, maar de klankkleur.

Dialoog in duizendvoud.

Muziek is niet de maestro

die de plak zelfzuchtig zwaait.

Muziek is vuur dat zindert,

licht dat onverminderd laait.

Golfstaat

Bij de eerste kon je nog niet weten

dat er naderhand een tweede kwam.

En de tweede zul je nooit vergeten

door het zootje dat haar niet voorkwam.

Dat de derde daarna welig tierde

– heel wat mensen hadden geen idee!

Alles went. Daar is zowaar de vierde!

Domweg deinen, met de golven mee…

Promotie

Met meer respect voor het metier

en voor de waarde van ‘een vak’ -

een vak apart, geen resumé,

geen ratjetoe, geen bric-à-brac.

In een systeem waar je niet snel

tot eenheidsworst vermalen wordt.

Misschien wil iemand dan weer wél

voor leraar leren binnenkort.

The Mask Revisited

De stemming was eenparig,

eensluidend het besluit:

het plan was niet langjarig –

het mondmasker mocht uit!

Wij zuchten nu meewarig,

maar ’t tekent deze kluit:

ofwel is men voorbarig,

ofwel doet men geen fluit.

Leeggoed

Ook wat betreft

het statiegeld

geldt wat voor heel

de natie telt:

gelamenteer

en wanbeheer

dat volk en

vegetatie kwelt.

Rousseau & co

Wie om de vijf

minuten zegt

dat hij iets niet

krijgt uitgelegd

om daaropvolgend

niets te zeggen,

heeft zeer wellicht

iets uit te leggen.

Eigen schuld!

Ieder die langdurig ziek is,

moet maar maken dat ie kwiek is

en bijtijds weet aan te sterken

om weer monter te gaan werken.

Single mannen, single vrouwen -

wie belet hen om te trouwen

met de single hunner dromen

om tezamen rond te komen?

Want we leven in een vrij land!

Fix een postbus op een eiland!

Als je zakken niet gevuld zijn,

moet dat wel je eigen schuld zijn!

Welkom op onze school

Er zijn laptops en tabletten

en de wifi is hier goed.

Om de handen te ontsmetten

is er gel in overvloed.

Er is ruimte voor ontspanning

en een afdak bij slecht weer.

Er zijn roosters en een planning,

maar helaas geen leraars meer.

Buiten de zone

Zoveel stemmen die niet zwijgen

over flirten, stalken, dreigen,

over oversekste schichten

in ontelbare berichten,

over degoutant gedrag dat

iemand aannam die de macht had

- uitentreuren, scherp en luid…

Lul je dáár nog maar eens uit.

State Of The Union

Men schoffelt en men morrelt wat.

Een beetje dit, een beetje dat.

De ene vangt. De ander hangt.

Het net lijkt sprekend op een klad.

Er klinkt gemor in het publiek

en zelfs intern vooral kritiek.

De tussenstand? Dit rare land

is onderhand langdurig ziek.

Balbezit

Men jaagt de prof-

voetballers op de kast:

straks worden zij nog

adequaat belast!

Die arme drommels

hebben op den duur

geen geld meer voor

hun energiefactuur!

Nieuwe spijbelacties

Ooit werd ik betrapt op gespijbel,

wat thuis aanstonds zorgde voor heibel.

Mijn vader verloor zijn geduld

en zwaaide vertoornd met de bijbel.

Mijn moeder was ook al zo kwaad…

Ik wist me van wanhoop geen raad.

O had ik destijds maar geweten

hoe slecht het al ging met ’t klimaat!

De vierdaagse werkweek

Vier dagen werk. Da’s goed te doen.

Op dinsdag starten! Na de noen.

Waar vier volstaat is drie genoeg.

Ik start dus ’s woensdags. Niks te vroeg.

Zo mooi halfweg nog aan de slag?

Dan best in één keer donderdag!

Eén dag of twee? Ik maak me sterk:

op vrijdag doe ik al het werk!

Zo, dat was dat. Hèhè. Win-win.

Nu uitgeput het weekend in!

VTM kleurt je dag

Ik wil een kind

Ik wil een man

Ik wil een villa

in Lausanne

Ik wil een hond

Ik wil een boot

Ik wil vakantie

Ik wil dood

Ophokplicht

Ooit schaften we met frisse draf

het ouwe hokjesdenken af.

Je was een mens. De ander ook.

Als uitgangspunt behoorlijk woke.

Nu komen er, zo lijkt het mij,

alleen maar nieuwe hokjes bij.

En ik hoor niet in dat van u.

Wat zijn we toch ruimdenkend nu.

Trein tram buzz

Alom blijft men onverdroten

’t openbaar vervoer promoten.

Vier adviezen zijn in dezen,

als u mij vraagt, aangewezen:

maak het soepeler en stipter,

maak de CEO’s geknipter,

maak niet alles automatisch,

maak het, als dát rond is, gratis.

Fataal fiscaal

Als wie hard en fair geknokt heeft

weer wat meer accijns gedokt heeft,

als wie jammerlijk gefaald heeft

al zijn schulden afbetaald heeft,

als men niks meer weet te halen

bij de nietigste garnalen,

zal men vast eens binnenwippen

bij de rijkaards die ontglippen.

Afzien

Een verse kras op uw Monet.

Geen melk in uw café au lait.

Uw fiets gejat. Uw huis beklad.

Uw yogatrainer geeft forfait.

Bezinksel in uw muscadet.

Uw buurman draait alleen Bizet.

’t Kan tegenslaan. Maar denk eens aan

de Belgen na Parijs-Roubaix!

Ik beken

In alle onverschrokkenheid

bedacht ik: ‘’t Is nog lang geen tijd!

Ik houd dit nog wel even vol

en kruip bijtijds onder de wol.

Ik vul mijn dag met werk en sport,

waarvan men sterk en weerbaar wordt.

En met de winter voor de boeg:

het leven is al duur genoeg!’

Maar ik beken, ik schaam mij zeer,

ik hield het echt niet langer meer

en heb het stiekem tóch gedaan:

ik zette de verwarming aan…

Ontmaskerd

Een wenkbrauw zegt ontzettend veel,

een blik wellicht het grootste deel,

maar met uw neus en mond

wordt uw gezichtsexpressie plots weer heel.

Met alle voordelen van dien:

u kunt weer glimlachen voor tien,

naar hartelust uw neus optrekken

én uw tanden laten zien!

(No) Time To Die

Kritiek klonk nooit volmondiger:

het mocht een pak kortstondiger

en snediger, doortastender.

Kortom: een beetje bondiger.

Men kreeg de nieuwe mastodont

helaas met moeite afgerond

en maakte het klaarblijkelijk

wellicht een tikkeltje te Bond.

Taaltje

Niks zo mooi als taal, doorspekt

met waarachtig dialect.

Vloeiend Gents, Oostends of Brussels,

welgemikt en goed gebekt.

Vlot AN is ook niet mis.

Als ’t maar niet het taaltje is

dat tv en radio teistert

en noch mossel is, noch vis.

Logisch

Onderwijs en Welzijn!

Daar valt niet naast te zien!

Onderwijs en Welzijn!

Zie covid-19!

Onderwijs en Welzijn!

Cruciale steunpilaren!

Nu mag je drie keer raden

waarop Vlaanderen wil besparen…

Adieu, Angela

Het handgebaar. Het mantelpak.

De pokerface wanneer ze sprak

met welgemikte mondigheid.

De diepe Duitse grondigheid.

Niet ijdel en vermakelijk,

maar dienstbaar, nuchter, zakelijk.

In deze tijd onwerkelijk.

Uitzonderlijk. Opmerkelijk.

Kortweg

Bent u vinnig? Pent u pinnig?

Doet u graag aan vuurtje stook?

Bent u nukkig? Ongelukkig?

Raakt u vlotjes van de kook?

Staat u hevig? Zweet u stevig?

Komt er uit uw oren rook?

Vindt u mensen te verwensen

en de meeste beesten ook?

Niet funderen, redeneren -

liever herrie en gepook?

Doe het schrander: noem de ander

simpel-, dom- en kortweg woke!

Dank u, EU!

Op zijn minst twee leden hechten

nauwelijks aan mensenrechten

en het wemelt van verstotenen

die voor hun leven vechten

en men komt geen stapje nader

ondanks dagen gevergader

maar u laadt straks al uw snufjes

handig op met één soort lader!

Weggesmeten geld

De parlementsvoorstellen

na Sihames ziektebriefje

zijn al bij al een sympathiek

maar loos initiatiefje.

Als men het méént met zulke

financiële aberraties,

dan schrapt men in regeringen

en in partijdotaties.