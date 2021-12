In 2021 maakte de angst voor het virus plaats voor een nieuwe, misschien wel venijnigere vrees

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

“Ik was de enige met een masker op. Dat voelde nogal dorky, maar ik kon jullie toch niet in gevaar brengen?”

23 jaar is de Amerikaanse en voor het eerst in Europa. Samen verblijven wij, een eclectisch zootje kunstenaars, dansers, performers, schrijvers, journalisten en academici in een oud klooster in de Franse Champagnestreek. Overdag concentreert ieder zich op zijn eigen werk, ’s avonds kookt telkens iemand anders voor de hele groep. Iedereen draagt hier bijzonder veel zorg voor het gebouw, voor elkaar en voor de sfeer die deze plek mogelijk maakt.

Benieuwd geworden naar de buitenwereld, had de piepjonge Amerikaanse het klooster een weekend ingeruild voor Parijs. Die kennismaking was niet van een leien dakje gelopen.

Zo was ze op een feestje nogal vijandig benaderd door een beneveld meisje.

“Eerst vroeg ze of ik gevaccineerd was. Toen ik instemmend antwoordde, begon ze boos aan mijn masker te trekken. Bewijs mij dat het vaccin werkt, bleef ze maar herhalen terwijl ze het masker pijnlijk in mijn gezicht liet kletsen.”

Gevlucht

Toen de Amerikaanse ontdekte dat haar vriendin een logeerplekje op de zetel van deze vaccinscepticus voor haar had geregeld, is ze gevlucht. Naar een stripclub, waar zich een ouder herenkoppel bevond dat ze welgeteld tweemaal eerder ontmoet had. Maar dat is een ander verhaal.

Terwijl alle tafelgenoten hun verontwaardiging uitten, meldt mijn telefoon dat veertien agenten gewond raakten bij een Duitse demonstratie tegen de coronamaatregelen. Ook Brussel zet zich schrap, lees ik.

Wie zich zo assertief tegen de regels verzet, is boos. Maar angst en woede zijn vaak twee kanten van dezelfde medaille. Dat klinkt nogal als toog- of Happinez- (magazine rond spiritualiteit, red.) filosofie, maar een van mijn vorige therapeuten heeft dat eens gezegd.

Mij lijkt het alleszins aannemelijk dat veel vaccinweigeraars en maskerkletsers bang zijn: bang om niet meer mee te mogen doen, bang om hun bed op de intensieve zorg af te moeten staan, en misschien ook wel bang om ongelijk te hebben.

Nieuwe vrees

In 2021 maakte de angst voor het virus plaats voor een nieuwe, minder duidelijk gearticuleerde en daardoor misschien wel venijnigere vrees: de angst vast te zitten in dit nieuwe normaal, waar niemand om gevraagd heeft. Dat de poorten van het Rijk der Vrijheid misschien nooit meer onbekommerd open zullen staan is dan ook een benauwende gedachte.

Wanneer ik die avond in bed lig in het klooster - dat overigens ook nog dienstdeed als Nazi-hospitaal en hoofdkwartier van een schimmige sekte - waait opeens een tochtig windje de kamer binnen. Ik knip het licht aan. Niets te zien.

Toch voelt het alsof ik niet langer alleen ben. Mijn hartslag gaat de hoogte in, mijn kaak spant zich pijnlijk aan.

Na urenlang als een bezetene het licht aan en uit te knippen, besluit ik de geesten aan te spreken.

Ik weet dat jullie hier zijn, zeg ik hen, en dat is oké voor mij. Maar kunnen we de ruimte misschien rustig delen?

Het werkt. Ze verdwijnen niet, maar laten me wel inslapen. Vermoedelijk waren we allebei banger voor elkaar dan nodig was.