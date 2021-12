In 2021 is champagne drinken een decadent verzet, voor hen die het zich kunnen veroorloven

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

2021 was voor mij het jaar waarin ik worstelde met de orwelliaanse doublethink die het leven in deze niet zo roaring twenties van ons verlangt. Erg moeilijk vond ik het om gelijktijdig twee tegenstrijdige ideeën in mijn gedachten te houden, laat staan te aanvaarden. Bijvoorbeeld: “voorzichtigheid is aanbevolen want we bevinden ons midden in de zoveelste besmettingsgolf” en “het heeft lang genoeg geduurd, tijd om terug te léven”. Naar mijn gevoel allebei even waar, maar probeer ze maar eens te verenigen.

In vergelijking met het voorafgaande jaar was 2021 een jaar waarin al bij al weinig gebeurde. Of alleszins toch weinig nieuws, maar wel meer van weer hetzelfde.

Wat heb ik veel gewacht dit jaar: op de uitblijvende uitslag van mijn zoveelste PCR-test, op de overbevraagde medewerkers van het covid-callcenter, op het einde van mijn quarantaine, op het heropenen van nachtclubs, op de terugkeer van normaal; oud of nieuw maakt me ondertussen al niet meer uit. Wachten op Godot, quoi.

Na de editie met avondklok van vorig jaar bracht ik nu mijn verjaardag in quarantaine door. Als twintiger in Brussel behoor ik volgens de laatste berichten weliswaar tot dé groep met de snelst stijgende cijfers, ik had toch gehoopt dat mijn vaccinatie in combinatie met twee recente infecties me zouden beschermen. Nou ja, derde keer scheepsrecht.

Gelukkig zit mijn koelkast boordevol champagne, aangeschaft toen ik nog allerlei plannen voor deze eindejaarsperiode had.

Ik heb me ooit eens onpopulair gemaakt op een feestje door te bedanken voor een glas cava met de mededeling dat ik enkel echte champagne drink. Je bent een Steenbok of je bent het niet.

Dit jaareinde ben ik allesbehalve de enige die the real deal wil drinken. Zo lees ik dat de verkoop van champagne op het punt staat historische records te verbreken. “We komen dit jaar uit op een verkoop van meer dan 300 miljoen flessen: dat is sinds 1999 niet meer vertoond”, laat de branchevereniging Comité Champagne weten.

In 1999 viel er dan ook van alles te vieren: de euro, het internet, de toekomst. In 2021 daarentegen is champagne drinken eerder een decadent verzet, voor hen die het zich kunnen veroorloven.

“Mensen zijn gefrustreerd geraakt. De horeca ging dicht, de vrijheid werd aan banden gelegd”, zegt Grégoire van den Ostende, directeur Benelux van het Comité Champagne. “Het is een soort reactie: ondanks alles wat er gebeurt, gaan we dóór, we willen blijven genieten.”

Die wereldwijde rush op champagne in combinatie met een barre oogst leidde tot astronomische prijsstijgingen.

Ik lees dat het daarom de moeite loont om het mousserende drankje nog een jaar langer te laten liggen. Niet als aperitief, maar als belegging.

Wachten? Gadverdamme, vergeet het.

Op de zetel waar ik dit jaar zoveel tijd doorbracht, giet ik gulzig de veelbelovende investering naar binnen, tussendoor enkel pauzerend om die kriebel in mijn keel uit te hoesten. Dat, dames en heren, heet tegenwoordig leven.