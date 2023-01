Ik zwaaide trots naar mijn ouders net voor ik weer een persoonlijke bijdrage zou leveren aan de opwarming van de aarde

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Een paar weken geleden vloog ik met Ryanair en toevallig was dat net het weekend waarin het personeel ging staken. Ik refreshte mijn berichten, bang dat mijn vlucht geannuleerd zou worden. Dat gebeurde niet.

Toen ik die ochtend aankwam in Charleroi Airport filmden de eerste journalisten de blauwe vlaggen van het stakende personeel in de aankomsthal. Ik probeerde de situatie zoveel mogelijk te negeren. Ik had vakantie nu. De toegangspoorten gingen open toen ik mijn boardingpass scande. Ik liet de aankomsthal achter me, zwaaide nog een keer trots naar mijn ouders net voor ik weer een persoonlijke bijdrage zou leveren aan de opwarming van de aarde en de opflakkering van het kapitalisme en het nog rijker maken van een CEO die niet terugdeinst voor een racistische opmerking af en toe. Heerlijk toch.

Beroerd voor iedereen

Eenmaal aangekomen in Marokko vertelde mijn neef me dat hij zich al jarenlang kapotwerkt voor een minimumloon, geen vakantie, geen betaald overwerk, geen voordelen. Zijn moeder voegde eraan toe dat hij dus voor niets een universitaire master had behaald. De buitenlandse bedrijven trokken weg naar plekken waar de wetten het makkelijker maakten om werknemers uit te buiten, Marokko was het paradijs. In Europa kan dit ook hoor, dacht ik.

Vliegtuigmaatschappijen, postbedrijven, maaltijdbezorgers, fabrieken en callcenters waarin elke beweging gemonitord wordt, het kan bij ons net zo goed. Zeer rechtvaardig kunnen we deze evolutie noemen: het is voor iedereen nu gewoon – laat me een beleefd woord vinden hier – beroerd, ellendig, waardeloos. Noord, zuid, academische master of vroegtijdig schoolverlater. Allen staan we in meerdere of mindere mate in functie van de rijkste 1 procent.

Optimaliseren

Er ligt een nieuw wetsvoorstel klaar van minister Petra De Sutter om postbedrijven te controleren en te beboeten: koeriers mogen niet langer dan negen uur rijden.

We hebben geautomatiseerd wat kon. Als het mogelijk was om pakjes te bezorgen zonder de tussenkomst van mensen, dan was dat allang gebeurd. Wat nu? We automatiseren onze werknemers (lees: mensen). We zorgen ervoor dat we hun productiviteit opdrijven, dat we hun vrije momenten vullen met kleine taakjes om te doen zoals we een machine zouden optimaliseren.

We vergeten wat we daarmee kapotmaken: niet enkel de druk op onze zorg, de druk op ons psychisch welzijn. We maken onze menselijkheid kapot. In mei 2022 sterven twee mensen omdat een pakketbezorger vergeet de handrem op te zetten. Het busje staat op een helling, rijdt achteruit. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs, maar zoek eens op wat voor invloed stress kan hebben.

We kunnen niet anders dan onze pakketten laten bezorgen, dan onze maaltijden laten leveren, dan met de goedkoopste optie te reizen, we kunnen niet anders dan het systeem draaiende te houden. Het is geen vicieuze cirkel. Het is een kluwen waarin je bij elke tegenbeweging strakker in de touwen komt te hangen.