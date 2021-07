Ik zou natuurlijk ook gewoon thuis vakantie kunnen nemen

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Normaal gezien had ik nu op een Italiaans eiland in de schaduw van een citroenenboom een boek gelezen terwijl ik van een San Pellegrino met sinaasappelsmaak nipte en af en toe een verfrissende duik in de azuurblauwe zee nam. Vanuit dat pittoreske eilandje in de Napolitaanse baai zouden we naar de tip van de Italiaanse laars afreizen om er mijn familie te bezoeken. Delta Residence, zo heet het vakantiehuis dat mijn vader daar gehuurd heeft.

“Die naam heeft ons de das om gedaan”, zegt mijn vriend terwijl hij zijn best doet zijn longinhoud niet op mij uit te hoesten. In plaats van op het strand zitten we nu in onze eigen woonkamer te bakken, voor de zoveelste keer veroordeeld tot de eigen vier muren.

Ondanks alle zelftests – die ik al zo vaak vals negatief heb weten aangeven dat ik niet begrijp waarom we die dingen überhaupt nog gebruiken – én de afgenomen negatieve antigeentest, vertrouwde mijn vriend het zaakje niet. Zijn PCR-test bracht ons het gevreesde verdict: bye bye vakantie.

Een week voordien bevonden we ons in de woonkamer van mijn beste vriend. We waren met een stuk of acht. Een jongeman die ik nog nooit eerder ontmoet had, zoende ons bij wijze van begroeting op de wang. Het weekend daarvoor was hij gaan clubben in Parijs, vertelde hij. “Met wel duizend man, net als vroeger”, zei hij. “Ik was echt onder de indruk.”

De volgende dag bereikte ons het bericht dat de clubber besmet bleek. Hij had er niet aan gedacht thuis te blijven tot hij de testresultaten had, hij was ten slotte sinds drie weken volledig gevaccineerd. Op Instagram zie ik dat zijn vrienden, die de dag voordien ook aanwezig waren, alweer op een ander feest staan te dansen. “Je vraagt je af waarom je eigenlijk nog de moeite doet om enigszins de regels te volgen”, zegt mijn vriend.

Hoezeer ik zelf ook van feestjes houd, de deltavariant dwingt me nu toch in te zien dat grootschalige evenementen riskant blijven. Het is duidelijk dat zo’n zogezegd covidsafeticket niet werkt als ook gevaccineerden de deltavariant doorgeven. In Nederland slaan virologen daarover zelfs al alarm. Als ik moet kiezen tussen een vakantie of een evenement met 66.000 man weet ik het wel.

Ik zou natuurlijk ook gewoon thuis vakantie kunnen nemen. Veel beter voor het milieu en virusverspreiding. Dat online iedereen uitbundig doet op verre oorden hoeft mij toch niet te deren? Want we willen allemaal zo graag weg, maar is vakantie uiteindelijk wel echt altijd zo leuk?

Een vriendin vertelde me hoe een seksueel overdraagbare aandoening zo venijnig de kop opstak dat zelfs een plons in het meer naast haar vakantiewoning te veel pijn deed. Ik herinner me hoe ik mezelf vorig jaar oververmoeid en ijlend van de niet-coronakoorts door oververhitte Italiaanse straten sleepte.

Of ik denk aan die vlucht naar New York, enkele jaren geleden, waarbij we een half uur voor opstijgen ontdekten dat enkel mijn vader een geldig visum had. Een heenreis zo stresserend dat we, eenmaal op het vliegtuig, ons gedwongen zagen elkaar te negeren tot we op JFK landden.

En toch, toch zal ik na deze quarantaine niet thuis blijven, dat weet ik nu al.