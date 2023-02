Frederik De Backer is columnist.

Op de verjaardag van mijn moeder loop ik met een koffertje in de hand door Aalst, van het ziekenhuis naar het station. Ik draag het in mijn linkerhand, altijd, je weet nooit dat je moet uithalen. Vanaf een vensterbank aan de linkerkant klauwt een Vlaamse vlag me tegemoet. Het huis ziet er groezelig uit, donker en desolaat, zoals het hart van wie het bewoont. Ik hou van Aalst, ook al stikt het er van de flaminganten. Van de taal, zo verwant aan de mijne, de zelfspot. Een oord van underdogs, evenwel zonder calimerocomplex, verliefd op hun stad zonder blind te blijven voor de vlekjes op haar huid. Aantrekkelijk zonder mooi te zijn, laat staan schoon. Bij het kruispunt ligt confetti in de goot. Tegenover de school kijk ik een steegje in dat leidt naar een grote open vlakte. Braakland. Geen idee waarom ik vijf minuten blijf staan kijken. Het koffertje in de linkerhand. Een boek en een duur toestel. Twee dingen die me aan het ademen houden. Niemand lacht. Iedereen ziet eruit alsof hij heel veel of heel weinig werkt. Hun kleuters zijn lelijk. Ik neem een foto van een huis dat te koop staat. Ik zou hier kunnen leven en perfect ongelukkig zijn. Gent is leuk maar voelt niet echt. De mensen zijn er links maar salonlinks, verwendestudentenlinks, testijlvolgekleedlinks, niet links van miserie, als ze al niet gewoon rechts zijn. Links heeft plaatsen als Aalst en Ninove in de steek gelaten. En kijk nu. Het schoonheidssalon lijkt op een bordeel. Op het trottoir voor het gokkantoor drinkt een man op een stoel van een blikje bier. Het is half elf ’s ochtends. De deur staat open, ik kijk naar binnen. Nog drie anderen. Ze hebben dezelfde gezichten als de mensen op straat, met dat verschil dat deze wel lachen. Plezier op de rand van de afgrond. Een oud vrouwtje dat haar kuiswater op de stoep giet, kijkt drie late carnavalisten na. Een van hen draagt een oranje pruik. Ze laten hun hond loslopen. Pas bij een gebroken bierflesje, vlak bij wat men er een konker noemt, die aan de Sint-Annabrug, haalt iemand een leiband boven. Hier zou het leven ook wel lukken; een theater om de hoek, op een paar honderd meter van de Grote Markt, een vreemd huwelijk van industrie en open ruimte midden in de stad. Dat ene gebouw wat verderop stroomopwaarts, allang verdeeld in luxeflats maar nog steeds met de woorden ‘Redt u zelven’ op de gevel. Dante in Aalst. De man die in de camionette stapt heeft een tatoeage van een fasleutel achter zijn oor. Aan de bushalte, met een vuilbak op de voorgrond, een repliek, door iemand daar achtergelaten, op een muur achter het station van Aalst. Dante van antwoord gediend, Boon die zich bedenkt, iets voor onze eigen kleine oorlogen. ‘Liefde wint altijd.’