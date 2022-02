Ik zit vast in het idee dat een vrouw die voor zichzelf kiest, slecht is

Julie Cafmeyer is columnist.

In haar boek Moederschap (2018) onderzoekt schrijver Sheila Heti of ze een kind wil. Ze stelt de vraag aan zichzelf, aan anderen en aan een Chinees orakelboek.

Ze gooit munten op, schrijft, leest, denkt na en gaat met anderen in gesprek. Ook tijdens de interviews die ze met bekende schrijvers doet, praat ze over het moederschap. Ze hoort Elena Ferrante, Joan Didion en Sophie Calle uit over hoe het is om wel of geen kinderen te hebben.

“Kan een vrouw haar diepste menselijkheid ervaren als ze geen moeder wordt?”

“Heeft een vrouw een speciale vrouwentaak?”

“Moet ik het schrijven opgeven om moeder te zijn?”

Toen ik enkele weken geleden Kristien Hemmerechts interviewde over haar nieuwe boek Hubertina, besloot ik de inspiratie van Sheila Heti te volgen. Ik nam me voor om vanaf nu consequent, bij elk gesprek, mijn interviewee te vragen over kinderen hebben, of niet.

In het midden van ons gesprek viel ik met de deur in huis, ik zei: “Ik heb soms het gevoel dat als ik geen kinderen neem, ik op een dag gestraft zal worden.”

“Door wie?”

“Door het universum.”

“Toen ik mijn kindjes verloor, zag ik dat ook als een straf. Ik was een slechte vrouw, anders was het niet gebeurd. Ik was een slechte vrouw, en dat was nu wetenschappelijk bewezen. Het is bijgeloof. Bijna katholiek ook. Ik heb iets fout gedaan, en dan volgt nu de straf.”

“Het idee van de straf klopt dus niet?” vroeg ik voor de zekerheid.

“Ik heb vriendinnen die hebben ingezet op hun gezin, die plukken daar nu de vruchten van. Ik heb heel erg ingezet op schrijven, en daar heb ik vruchten van die zij niet hebben. Dat heeft niets te maken met straf, dat zijn de gevolgen van keuzes. Wat je ook doet, je betaalt een prijs. There’s no such thing as a free lunch.”

“En er is maar één leven.”

“Als je besluit om geen kind op de wereld te zetten, is het resultaat dat je geen kind hebt, en later geen kleinkind. Maar je gaat andere dingen hebben. En misschien zullen anderen zeggen: ‘Tof Julie, jij hebt een voorbeeldfunctie, fantastisch!’ Of misschien niet. Misschien zegt niemand iets.”

“Ik zit vast in het idee dat een vrouw die voor zichzelf kiest, slecht is. Ze is slecht, en daardoor zal ze zich eenzaam voelen”

Kristien zei: “Ik weet het niet. Alleen zijn is goed. Je moet niet te veel verwachten van je medemens. Dat is iets wat ik met veel vallen en opstaan en ontgoochelingen heb geleerd. Ik verwachtte solidariteit, begrip, applaus. Het gaat erom dat je de dingen waarvan je voelt dat je ze echt moet doen, dat je die doet. In mijn geval is dat schrijven. En natuurlijk ook: een goede moeder, grootmoeder en stiefmoeder zijn. Als anderen mij daarin steunen en applaudisseren, goed. En doen ze het niet: ook goed.”