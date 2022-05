Ik zie maar één oplossing: iedereen bij wet verplichten om minimaal twee jaar in een buitenland te wonen

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Ik zie maar één oplossing: iedereen bij wet verplichten om minimaal twee jaar en het liefst langer in een buitenland te wonen. Ik begrijp dat dit voorstel vanuit logistiek oogpunt wat voeten in de aarde kan hebben. Maar als driekwart van de Vlamingen inderdaad niets minder dan assimilatie verlangt van migranten – blijkens De Stemming, de opiniepeiling van VRT en De Standaard – en meer dan de helft meent dat je geen ‘echte’ Belg kunt zijn als je hier niet bent geboren, dan leert mij dat vooral dat de meeste mensen geen flauw idee hebben van wat het betekent om migrant te zijn, en niet beseffen wat ze van hen verlangen.

Je hoeft er nochtans niet ver voor te gaan. Twintig jaar geleden emigreerde ik naar Nederland. Ben ik na al die jaren een volwaardig en volkomen geassimileerde Nederlands ingezetene? Natuurlijk niet. Ik betaal hier al twee decennia netjes belastingen, maar heb nog steeds geen landelijk stemrecht. Nederlanders gaan nog altijd spontaan Vlaams imiteren (‘Amai!’) wanneer ze horen dat ik Belg ben. Ik supporter onverdroten voor de Rode Duivels, bak mijn eigen frietjes en sterf liever de hongerdood dan te lunchen met een kroket geplet tussen twee witte boterhammen met daarbij een glas melk.

Kortom, ik word er vrijwel dagelijks door mijn omgeving aan herinnerd dat ik ‘niet van hier’ ben, en ik hecht nog steeds waarde aan mijn eigen cultuur. Is dat erg? Natuurlijk niet. Want ik ben wit en man en ik spreek de taal. Ik vertel dit niet omdat ik er last van heb.

Wel ken ik het vreemde fenomeen dat erin bestaat dat telkens wanneer ik mijn geboortegrond betreed, het lijkt alsof mijn lichaam opgelucht uitademt, na heel lang de adem te hebben ingehouden. Alsof dat lijf ineens zegt: hèhè. Ik merk het niet wanneer ik in Amsterdam ben, maar ik voel het wanneer ik in Antwerpen arriveer: blijkbaar staat mijn lijf in Nederland de hele tijd onder een minimale maar constante spanning. Te vergelijken met de spanning waaronder je je arm- en polsspieren zet wanneer je lang aan een computer werkt en die de oorzaak kan zijn van ontstekingsklachten.

Onlangs gebeurde het weer. Ik parkeerde de auto in Antwerpen, stapte uit, en het eerste wat ik iemand op straat hoorde zeggen was: “Och, noedels, da’s gewoon spaghetti.” Een zalige, ontspannende zindering trok van mijn hoofd naar mijn tenen. Thuis. Hoe langer ik in Nederland woon, hoe groter die ontspanning, dat uitademen, lijkt te worden wanneer ik in Antwerpen ben. Terwijl ik Antwerpen niet mis, geen plannen heb om naar België terug te migreren. Ook al ben ik er gelukkig, blijkbaar is er in Nederland iets waardoor ik toch niet volledig mezelf kan zijn, onder een constante vederlichte spanning sta, de hele tijd onbewust iets onderdruk. Soms vraag ik me af wanneer mijn lijf zal beginnen te ontsteken, of ik het niet heel langzaam uitput, simpelweg door in Amsterdam te zijn.

Dit gaat dus over een witte ‘zeven-vinkjesman’ die nooit gediscrimineerd wordt. Kortom, doe dat maal honderdduizend wanneer het iemand van een ander continent betreft, met een andere huidskleur. Vermenigvuldig het met dagelijks racisme en discriminatie, en de wetenschap dat dit nog generaties lang zo zal blijven voor jouw familie, alleen maar omdat je er wat anders uit ziet, en je hebt een idee van de stress die het geeft om nooit aan de verwachtingen van je nieuwe thuis te kunnen voldoen, hoe hard je ook je best doet. Zo worden je oorspronkelijke cultuur en afkomst als vanzelf je enige veilige plek in een vijandige wereld.

De meerderheid van de Vlamingen – ook aan linkerzijde, wát een overwinning voor Vlaams Belang – verlangt iets van migranten (assimilatie) waarvan men donders goed weet dat het onmogelijk is. En door het te eisen, wordt de toch al zo complexe integratiekwestie alleen maar complexer. Het is alsof men migranten opsluit in een denkbeeldige kooi, die te laag is, en dan eist dat ze rechtop gaan staan, zoals wij. En dit in België, een kunstmatig gecreëerd bufferstaatje, het meest Europese land van Europa waar in de loop van de geschiedenis zowat iedereen wel eens overheen gewalst is en zijn sporen in ons DNA heeft achtergelaten. Onze identiteit, als ze al bestaat, ís migratie. Deal with it.