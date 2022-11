Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Nog steeds deint mijn ­lichaam na van de vele vaporetto’s waarmee ik vorige week het Canal Grande op- en afvoer door het fabelachtige Venetië. Ik word nooit zeeziek, maar eenmaal aan wal val ik om, landziek. Er bestaan pillen voor maar die heb ik niet bij de hand.

Dan maar een paar dagen op zeebenen blijven rondlopen, hier in dit paradijs waar mijn schrijfhol zich bevindt.

Precies zoals ik me had voorgenomen wandelden mijn hondje Mr. Wilson en ik na aankomst meteen naar het zakdoekgrote kerkhofje van Gello. Kwispelend stond Wilson ongeduldig te janken bij het hek. Toen ik het hangslot losmaakte en de knarsende poort opende, hoorde ik ­gelach.

“Sei tu, Ilde? E signore ­Wilson?”

“Ja, wij zijn het. Ciao tutti!”

Met moeite mijn evenwicht behoudend liet ik me zakken op de eerste grafzerk. Mr. ­Wilson besnuffelde, met zijn pluimstaart vrolijk het marmer strelend, bij wijze van groet elk graf.

Uit dat van de zestienjarige Amalia steeg gegiechel op.

Ben je in één ruk van Antwerpen naar hier gereden, wilden ze weten. Nee, antwoordde ik, ik was eerst een hele week in Venetië.

Oohs en aahs klonken op.

Che bellissima!

Ik vertelde dat het nog steeds duizelde in mijn hoofd van al de indrukken die ik er opdeed.

De schoonheid bleef mijn hersenen bedwelmen, én het diepe besef dat zoveel grote meesters – musici, schilders, componisten, wetenschappers, filosofen, noem maar op – over precies dezelfde straatstenen hadden gelopen als ik.

Ik wilde van alles vertellen over Monteverdi, Stravinsky, William Turner, Lord Byron, Casanova, George Sand, Goethe, Wagner, over het ­libertijnse leven in de stad, over beroemde courtisanes die op eigen initiatief mannen als Montaigne bij zich ­ont­boden.

Maar het ontbrak me aan woordenschat en mijn vrienden werden ongeduldig omdat ik elke keer mijn verhaal onderbrak om weer wat op te zoeken in het Italiaanse woordenboek op mijn iPhone.

Een gesprek over koetjes en kalfjes kan ik vlot, maar als ik iets meer wil vertellen wordt het moeilijker. Ondanks vijf jaar avondschool Italiaans. De grammatica beheers ik wel. Woordenschat en regelmatig praten, daar ontbreekt het me aan, en verheugd vertelde ik hen dat ik de volgende dag al begon met Italiaanse les en dan met name conversazione. Via ­Facebook had ik een juf gevonden, Clara, 28 jaar, bloedmooi en pas afgestudeerd als licenciaat Italiaanse literatuur en vertaler Italiaans-­Engels-Duits.

“Non vedo l’ora”, riep er hier en daar een – letterlijk vertaald: ik zie het uur niet.

Ik had geen idee wat dat ­precies betekende en appte snel mijn toekomstige lerares. Een lachende emoticon ­terug: ‘It means: I can’t wait’. Ik ook niet, riep ik mijn vrienden lachend toe en kreeg applaus onder alle ­zerken.