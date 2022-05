Frederik De Backer is columnist.

Ach de stad, met haar boekhandels en restaurants en lelijke mensen. Met haar trams en haar trottinetten. Met haar vreemde accent. Ik woon nu drie maanden in Gent en ik moet hier weg, want dit overleef ik niet.

In die drie maanden heb ik evenveel eieren gebakken, de rest is me op twee wielen tegemoet gekomen. Stof stapelt zich op mijn kookplaat op terwijl de euro’s me als meisjes door de vingers glippen. Waarom zou ik mijn eigen waardeloze troep opvreten wanneer ik tezelfdertijd in foetushouding onder mijn bureau zou kunnen liggen huilen tot een vent met een kleurige rugzak me de zijne overhandigt?

Ik heb de stad nog niet verkend, enkel de mij al sinds mijn studententijd bekende pleinen en het tramspoor tussen het station en het Gravensteen. Eén keer heb ik een andere weg naar de Carrefour Express genomen. Bovenal heb ik in bad gelegen, honderden uren al, in episodes van twee, drie, soms wel vier uur, diep verzonken in een van de vele tientallen boeken die ik sinds mijn komst naar het mokum heb besteld. Als ik onrustig ben, ga ik dingen kopen. En vreten. En mijn kop kaalscheren. Ik weeg 119 kilo, zo gelukkig ben ik dus.

De stad is geweldig voor wie geen buren heeft. Ze bouwen hier met karton. Wij hebben geen last van hen – tenzij de brandalarmen afgaan, wat hier ook een gewoonte blijkt – maar zij kennelijk wel van ons. Ze horen onze gesprekken, onze verbazing over de zoveelste rare snuiter die ons pad heeft gekruist, gevloek om pakketbezorgers die woorden van waarde gewoon aan de deur afzetten, thuis of niet. Ik ben herleid tot een fluisterende schim.

Het platteland, daar moet ik heen. O eindeloze velden, sluit me opnieuw in uw armen. Het is alweer mei, maar er valt vast nog ergens wat stront op te snuiven. O te mogen dwalen langs de oevers van mijn Dender! De Palitsebeek, de Valier, de Dommelingen, Kruisbeekveld! Begraaf me op de Vijfhoek, tussen Noster en Palmyre. Gooi mijn lijk in de beek achter Gerard, waar de eenden drijven op javel, of aan de overkant, in de schaduw van Sint-Raf, maar laat me niet achter in deze stede die nooit van mij was en ik nooit van haar.

In Likerk vraagt niemand of ik van Aalst ben. En of ik de QR-code van de menukaart al heb gescand. Daar lees je je bestelling nog gewoon af van een scherm aan de muur, boven een goot patatten. De stad heeft vele voordelen, alle om ter oppervlakkigst. Je hebt er winkels en optredens, maar niet de tijd om tot jezelf te komen. Wanneer je dan eindelijk een inzicht het papier genegen nadert, word je weer naar een terras geroepen. In allerijl naar de Vrijdagmarkt voor wat ontspanning. Twintig euro voor een handje spaghetti. En gekust worden, steeds maar weer gekust worden.

Doe me kiezen tussen Korenmarkt en korenhalm, en ik fluister nimmermeer.