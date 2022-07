Ik wil minister worden

Joël De Ceulaer is senior writer.

Het is om te zeggen dat de Vlaamse minister-president Jan Jambon mij kan krijgen. Dat klinkt wat ongepast, maar zo is het niet bedoeld. Mijn oogmerk is louter bestuurlijk van aard: ik stel mij hierbij officieel kandidaat om minister te worden in zijn ploeg. Graag werk ik met onmiddellijke ingang mee aan de versterking van de Vlaamse Veerkracht. Partijloos als het kan, met een N-VA-lidkaart als het moet.

Verderop in deze krant leest u dat de vaak genadeloze kritiek van krantencommentatoren de lezer soms een tikje neerslachtig kunnen stemmen. In deze kolommen leest u meestal van “Schande” hier en “Wanbeleid” daar. En wat schieten we daar finaal mee op? U hebt dat vast ook weleens gedacht, samen met vele ministers bij het ontbijt. “Weg met de beste stuurlui die aan wal staan! Gedaan met dat journalistieke gebash! Dat ze het verdorie zelf doen als ze denken dat ze het beter kunnen!”

En gelijk hebt u. Vandaar dit constructieve voorstel. Als de Vlaamse ministers bereid zijn om een plekje vrij te maken in de regering, ben ik maandagochtend al op post. Ik heb lang getwijfeld om mij te outen, maar de benoeming van ex-RTBF-journaliste Hadja Lahbib tot federaal minister van Buitenlandse Zaken heeft mij over de streep getrokken. Als zij de kloof kan overbruggen, zoals eerder Johan Van Overtveldt dat al deed, dan moet dat ook voor andere leden van de vierde macht een optie zijn.

Werkpuntje

Ik had zo gedacht om mij te concentreren op het redden en verbeteren van mensenlevens. Dat is een werkpuntje in Vlaanderen. Iedereen weet nu toch al dat degelijke luchtkwaliteit van cruciaal belang is om de pandemie vroeg of laat te kunnen beheersen. In scholen moet de lucht schoon zijn, net zoals het water dat onze kinderen drinken. In woon-zorgcentra: idem dito. Als onze kinderen en ouderen dorst hebben, duwen we ze niet met hun hoofd in een smerige plas op de heide, maar schenken we ze een glas zuiver water. Met de lucht zijn we nog niet zover. Die zit nog altijd vol virussen, fijnstof en andere rotzooi. Over een paar decennia zal men daar schande van spreken - maar dat wil ik dus nu niet doen, hier past even alleen de positieve houding van een betrokken burger.

In het onderwijs gebeurt niets, dat weten we al. Sinds donderdag weten we dat ook in de rusthuizen niets zal gebeuren. Een motie van Vooruit om “luchtkwaliteit op te nemen als onderdeel van de reguliere inspecties in de woon-zorgcentra” werd weggestemd door de meerderheid. Toch bestaan er al ruim achttien jaar Vlaamse richtlijnen voor een gezond binnenmilieu in openbare gebouwen. Die moeten gewoon toegepast worden.

Maar goed, erover schrijven blijkt dus volkomen zinloos. Klagen en zeuren zet geen zoden aan de dijk. En de klus is zo simpel dat een hond met een hoedje op hem aankan. Daarom wil ik het gerust twee maanden lang zelf doen, terwijl de regering met vakantie is. Maak mij minister van Luchtkwaliteit. Ik zal dan eindelijk ook eens kunnen zeggen dat ik de juiste maatregelen zal “uitrollen”.

Jambon vindt mijn nummer wel.