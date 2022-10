Ik wil anders werken en ben daarin niet alleen

Het artikel over ‘quiet quitting’ van vorig weekend (DM 1/10) schetst een genuanceerd beeld van hoe we als individu werk willen ervaren. Ondanks de verdelende (en naar mijn mening idiote) term quiet quitting zou dit artikel ingekaderd moeten worden bij elk hr-departement en in het kantoor van elke baas. Zij moeten inzien dat het anders kan en dat veel mensen ook anders willen werken.

Op het eerste gezicht valt quiet quitting moeilijk te verdedigen: er volledig de brui aan geven en enkel nog fysiek aanwezig zijn op je werk, daar zit niemand op te wachten. Toch gaat het in essentie om het individu, dat wil afstappen van ‘wat men geacht wordt te doen, omdat de rest het accepteert en doet, en omdat dat al decennia zo is’. Weg dus van de ‘waarom-daarommentaliteit’.

Al sinds mijn eerste werkervaring zes jaar geleden bots ik op de klassieke starheid van de werkplek: ik kom bij collega’s terecht die geaccepteerd hebben dat hun werk hun leven is. Begrijp me niet verkeerd, dat is een legitieme keuze die ik kan respecteren. Alleen is het moeilijk om daar als individu tegenin te gaan: maak je collega als nieuwe werknemer maar eens wijs dat jij een ‘andere behandeling’ wilt krijgen, omdat jij tegelijk gemotiveerd en toch anders tegenover hetzelfde werk staat.

Als klimmer en alpinist kun je zeggen dat ik een individualistische levensstijl nastreef. Die activiteiten vragen heel wat tijd. Werk zie ik daarbij als iets instrumenteels om dat – vrij letterlijke – hogere doel te bereiken. Het omgekeerde geldt evengoed: als die vrijheid er is, wordt het werk intrinsiek motiverender. Het is dus een win-winsituatie: een job die me meer vrijheid geeft, krijgt ook meer terug van mij.

Afgelopen winter werkte ik drie maanden vanuit Italië voor mijn job in België. Hoewel dat perfect mogelijk bleek, werd het duidelijk niet geapprecieerd door enkele collega’s. Zij hadden graag hetzelfde gedaan, maar grepen de kans niet. En dus waren ze dan maar ongezond jaloers. Ik vrees te moeten zeggen dat die situatie geleid heeft tot de niet-verlenging van mijn tweejarige contract.

Sinds kort werk ik voor de gemeente Westerlo aan een klimaatactieplan 2030, met toffe collega’s en de meest boeiende en relevante jobinhoud die ik tot nu toe mocht ervaren. Ik heb het gevoel dat ik écht het verschil kan maken op het vlak van klimaatbeleid rond wonen, het gemeentelijk patrimonium, bedrijven en veel meer. Het klimaat ligt me nauw aan het hart. Ik word als alpinist ook erg geconfronteerd met de snelle veranderingen op onze hoogste Europese toppen. Mijn inbreng op het werk is uniek en wordt duidelijk geapprecieerd.

Toch denk ik eraan om de job achter mij te laten voor een simpeler baan in het buitenland. Ik wil me immers expliciet toeleggen op klimmen en skiën, om me uiteindelijk in te schrijven voor het examen van berggids. Wordt mijn werk dan straks toch weer uitsluitend ‘instrumenteel’? Is het dan dat wat ik wil? Geen idee, ik zal er wel achter komen.

Feit is dat ik misschien anders denk over werk. Maar ik ben denk ik niet de enige werknemer, en vrees dat bazen en hr-departementen nog niet gevolgd zijn. Het is misschien ook gewoon heel moeilijk om aan personeelsbeleid te doen met de focus op individuen in plaats van één geheel aan ‘werkkrachten’. Het is aan hen om zich heruit te vinden.