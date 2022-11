Ik werd door België en Marokko al landverrader genoemd. Maar dat kan me niet schelen, want ik moet helemaal niets

Welk land heeft je voorkeur? België of Marokko? Zijn het je wortels of is het de potgrond? Kies je voor je hart of …? ik kan het dan niet laten om te zuchten. Het lijkt alsof ik een integratie- en inburgeringstest aan het doen ben.

Op zo’n vraag een zinnig antwoord geven, is voor mij onmogelijk. En het is niet als kiezen tussen twee kinderen. Voetbal blijft voor mij een banaal spel. Een leuk spel, dat wel. Maar als je een pistool tegen mijn hoofd duwt en de trekker opspant, dan ga ik voor de ploeg die het aantrekkelijkste voetbal speelt. En het liefst ook wint. Saaie, slaapverwekkende ploegen die vaak verliezen, daar haakt iedereen bij af. ‘In goede en kwade dagen’ lijkt in theorie mooi, maar in de praktijk is het vaak anders. Er was een periode dat België catastrofaal speelde en het niemand nog wat kon schelen. Bij een verplaatsing naar Armenië reisde er welgeteld één supporter mee.

Nu de absolute hoogdagen van deze generatie Rode Duivels over zijn, lijkt het me niet onzinnig om deze keer voor Marokko te kiezen. Ik heb nooit begrepen waarom je altijd voor dezelfde ploeg moet supporteren. De spelers van Marokko zijn momenteel jonger en beter. En deze keer hebben de leeuwen van de Atlas ook een betrouwbare keeper, dat is ooit anders geweest. Oké… de Rode Duivels hebben de beste doelman van de wereld en de beste middenvelder. Maar de rest dribbelt toch wat middelmatig rond.

Mentale spelletjes

En toch gunde ik ze alle succes, ik hoopte zelfs dat ze wereldkampioen zouden worden. Ik maakte een pronostiek. België zou met sprekend gemak van Canada winnen. Tegen Kroatië zou het wat moeizamer worden. Samen met Marokko zouden ze zich kwalificeren voor de volgende ronde. Maar na een draak van een wedstrijd kon ik mijn theorie meteen in de prullenmand gooien.

En dan moest die persconferentie nog volgen. Een Marokkaanse journalist stelde vast dat Eden Hazard dik was geworden. Die keek vreemd op. Was het weer zo iemand die vond dat hij te veel hamburgers at? De sfeer veranderde. Eden Hazard was niet meer zijn vrolijke zelve. De journalist probeerde hem met mentale spelletjes te kraken.

Normaal spreken we met vrienden af om de wedstrijden te zien in een theehuis of naar een groot scherm.

Vreemd genoeg werd ik deze keer niet gevraagd. Waarschijnlijk wekte mijn vreemde manier van supporteren een zekere irritatie op. Ik werd door België en Marokko al landverrader genoemd. Maar dat kan me niet schelen, want ik moet helemaal niets. Ik ben volkomen vrij om te supporteren voor een ploeg naar keuze. En als ik tussen twee helften door wil veranderen, dan kan dat ook. Maar goed, thuis kan het ook gezellig zijn en de kans is veel kleiner dat je corona oploopt. De volksliederen beginnen, het moment voor mij om naar de keuken te gaan. Koffie te zetten en een rijsttaart te nemen. Het is een druilerige zondagmiddag voor iets.

Getergd man

Tijdens de wedstrijd merk ik op dat België zijn systeem heeft aangepast. Slimme zet. Ze spelen ook beter. Maar slechter kon niet. Heb ik ze te vroeg afgeschreven? Misschien. Ik krijg al meteen een bericht. “Hey landverrader, ben je nog steeds voor Marokko of ga je in de tweede helft voor België zijn? Ik ben eigenlijk voor je…” Ik wis het bericht en antwoord met een smiley.

Marokko scoort. De spelers juichen. Witsel ligt voor dood op de grond maar staat al snel weer op. Goed geprobeerd. De VAR begint te checken. Voorspelt weinig goeds. Afgekeurd. Einde van de eerste helft. Het is maar stil hier. Geen geschreeuw, geen gejuich. Alleen ik die een slokje van mijn koffie neem.

Tweede helft. Een enorme kans voor Marokko. Ik spring niet schreeuwend recht, maar neem een hapje van mijn rijsttaart. Ik had bezoekers verwacht, maar covidvarianten hebben daar een stokje voor gestoken. Eden Hazard speelt maar matig. Je voelt dat hij een getergd man is die het liefst van al het stadion wil verlaten om ergens een halal hamburger te eten.

Fikry El Azzouzi Beeld Johan Jacobs

Doelpunt Marokko. Foutje van de beste doelman van de wereld. Kan gebeuren. Ik krijg een bericht. Een filmpje. Na het doelpunt worden supporters in een theehuis helemaal gek. Ik zie tandvullingen en speeksel in het rond vliegen. Iemand wil de vlag van Marokko opeten. Ze schreeuwen, dansen, springen op stoelen en tafels. Het lijkt alsof ze allemaal in bloeddorstige vampiers zijn veranderd. Mijn koffie is intussen koud geworden.

Romelulu Lukaku valt in. Dit kan voor Marokko nog lastig worden. Mijn sympathie voor de Rode Duivels begint te groeien. Het is nog vijf minuten. Ik gun ze wel een gelijkspel. Moet ik… Nee, dit kan ik niet maken.

Goal Marokko. Geweldige actie van absolute sterspeler Hakim Ziyech. Een voetballer die koos voor Marokko omdat het Nederlands elftal hem toen niet selecteerde. Wat nog steeds een van de grootste blunders van toenmalig bondscoach Danny Blind was. De sfeer in de theehuizen moet fantastisch zijn. Ik vind het jammer dat ik er niet bij was. Maar er zijn nog voldoende wedstrijden. België moet nog tegen Kroatië en dat wil ik voor geen geld missen. In de theehuizen zal ik dan wel mijn stem laten horen en met plezier corona oplopen. En als het met België en Marokko fout afloopt, dan zijn Brazilië en Argentinië voor mij ook nog een optie.