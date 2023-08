Ik weet weer waarom mijn hele garderobe in één sporttas past

Frederik De Backer is columnist.

Een hand reikt me alvast een broek aan. “Ik zal nog eens in de stock gaan kijken, maar ik denk dat dit de grootste is die we hebben.” Ik ontworstel me aan een prachtig T-shirt op een ander lijf dan het mijne en weet weer waarom mijn hele garderobe in één sporttas kan. Wie doet dit in vredesnaam voor zijn plezier? Alles is duur, niets past en het zweet loopt je rug op en af. Finland heeft sauna’s, België pashokjes.

Ruim een uur lang ben ik de enige persoon in het winkeltje, op de verkoopster na. Ze moet ergens rond de vijfenvijftig zijn, misschien zestig, ik heb geen idee hoe oud vrouwen zijn. Ik probeer haar te vergelijken met mijn moeder, maar die heeft er altijd al jonger uitgezien dan ze is. Of misschien is dat wat een zoon zegt als hij van zijn moeder houdt.

Ik ben de enige persoon in de winkel omdat het augustus is en de rest van de wereld niet zo stom is de solden aan zich voorbij te laten gaan. Maar ik wist vanmorgen nog niet dat ik nieuwe kleren nodig had, of boeken, of de zak snoep die op het krukje ligt.

Ik hoor een deur opengaan en de vrouw zeggen dat het alles is wat ze hebben, maar dat is niet erg. De broek past. De zoom zou zoals steeds moeten worden ingelegd, maar ik krijg de knoop dicht, vlot zelfs. Ik ga voor de spiegel staan. “Dat ziet er precies nog wel oké uit, hè?” Ze knikt. “Perfect. Alleen wat inleggen.”

Ik trek me terug in mijn zweethok. “Zie je,” zegt ze, “het valt dus wel mee.” Ik kijk naar de prijs op het kaartje. Waanzin. Maar ze past, net als het hemd, ook al draag ik nooit hemden. “Ik zie hier soms heel andere types binnenkomen hoor, en die hebben ook een vrouw of vriendin. Dat komt wel goed.” Alles komt altijd maar goed. Het kerkhof ligt vol met mensen met wie het goed is gekomen. Ik kijk nog eens. Pure waanzin. Ik ben Aster Nzeyimana niet.

Ik trek het gordijn opzij en geef haar de kleren; de broek, het hemd, de T-shirts die wel pasten. “Ik ga het toch niet doen, denk ik. Het is beter van niet.” Ik neem de zak snoep en die met de boeken en veeg het zweet uit mijn nek. “Maar ik ga hier zeker nog terugkomen.” En ik meen het. Als het beter gaat.

Geen probleem, zegt ze, ze begrijpt het, en dat het met dat huis ook wel goed komt. Weer die uitdrukking. Ze had hetzelfde meegemaakt, zegt ze, en in haar tijd waren dat rentes van 10 procent of meer en zij loopt hier ook nog altijd rond.

Ik glimlach en neem een van de linkerschoenen vast, ook al heb ik net gezegd dat ik niets ga kopen. Vertel me nog iets, denk ik, vraag me iets, ik wil niet naar huis. Maar het blijft stil. Ik dank haar voor haar hulpvaardigheid en open de deur. Ze lacht, professioneel minzaam en moederlijk tegelijk, en wenst me nog veel succes bij De Standaard.