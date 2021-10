‘Ik weet je altijd te vinden, waar je ook bent!’, pinken de sterren in morse

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het dondert en bliksemt dat horen en zien vergaan. Het water dat uit de hemel valt, heeft met regen niets meer te maken. Daarboven zijn sluizen open­gezet en het stróómt naar beneden. Van druppels is geen sprake meer, het is een verticale rivier die buiten haar oevers getreden is en het land overspoelt.

In twee uur tijd is een emmer die buiten staat tot aan de rand gevuld met regenwater.

Mijn hondje Mr. Wilson kruipt dicht tegen me aan, verstopt zich onder mijn knieën en af en toe voel ik een siddering door zijn kleine lijfje gaan.

Gisteren nog dartelde hij vrolijk voor ons uit. We wandelden door een prachtig natuurgebied, door schaduwrijke bossen en zon­overgoten velden, langs horizontale riviertjes en stille beekjes. We werden begroet door loslopende paarden en twee ezels. Een droom.

Na een feestmaaltijd ter ere van een verjaardag die nog moet komen, flaneerden we door het prachtige stadje Uzès, over het feeëriek verlichte Place des Herbes, door idyllische kronkel­straatjes en onder platanen op brede boulevards.

We rondden de heerlijke avond af, gezeten in de zwoele, zomerse tuin, met een laatste glas en blokjes brébis. We spraken over wat we nog willen, waar we nog van dromen, wat we nog kunnen in de korte tijd die ons beschoren is hier op aard. We voelden ons heer en meester.

We wensten elkaar goeienacht en ieder trok kamerwaarts.

Ik zette me op mijn privé­terrasje, liet me betoveren door de weergaloze sterrenhemel en droomde van mijn verre, onbekende zeekapitein.

Zou het, vroeg ik me af, even sprookjesachtig zijn als hij hier naast me zou zitten in plaats van in mijn hoofd? Zouden de sterren fletser lijken of zouden ze nog stralender schitteren, aangewakkerd door zijn vurige liefde?

Hij weet niet dat ik me in de Languedoc bevind, ver van huis. De gedachte dat we dezelfde sterrenhemel lezen stelt me gerust.

‘Ik weet je altijd te vinden, waar je ook bent!’, pinken de sterren in morse. Met een glimlach sliep ik in.

Donderslagen aan de hemel! Nu is het de echte geboortedag van mijn gastheer.

Hij wordt getrakteerd op een verjaardagsconcert waar Stockhausen jaloers op zou zijn. Een georkestreerde chaos van donder en bliksem. Een gigantisch son et lumière-spel ter ere van deze jarige sterveling.

Op welke kolkende, woeste zee bevindt mijn kapitein zich nu? Onvervaard.

De elektriciteit in het huis, in de hele streek, is uitgevallen, binnen is het stikdonker, ook al staan de luiken en de ramen wijd open – zuiderse huizen zijn gebouwd om het zonlicht buiten te houden.

Ondertussen volgen de bliksemschichten elkaar aan de hemel in een waanzinnig tempo op. 73 bliksemstralen als 73 uit te blazen kaarsjes op een taart. In zijn hart is hij hooguit twintig.

We voelen ons nietig terwijl we met z’n drieën zittend onder een afdak gefascineerd toekijken hoe de aarde een bolwassing van­jewelste krijgt.

De gesprekken die we gisteren­avond voerden, gezeten in de tuin, over zaken die er echt toe deden, dachten we, komen ons nu, oog in oog met dit geweld, futiel en onbelangrijk voor.

Alles is ijdelheid. We buigen het hoofd.

We zijn niets als moeder natuur brult en raast.