Het is niet omdat een loodgieter niet kan loodgieten over loodgieten en een schrijver wel kan schrijven over schrijven, dat die laatste dat ook per definitie moet doen. Mijn excuses voor wat komt.

Al bij al is schrijven geen lastig vak. Meer nog, het is van een kinderlijke eenvoud: men luistert naar het spinnen van de werkelijkheid, men denkt er even over na, men neemt een pen of een moderne afgeleide daarvan, en men mikt een trosje woorden in een volgorde die tevoren nog niet bestond. Eerst is het een kladje, en dan poetst men het schoon. Men schrijft. Dat is heus niet zo moeilijk.

Toch loop ik al weken met een lomp gewicht op mijn schouders. ’s Ochtends sta ik op en sleep ik me naar mijn bureau, vergezeld van lui grijnzende zelfhaat die bij wet verboden zou moeten zijn. Ik weet dat het vandaag niet zal lukken, omdat het gisteren ook al niet lukte. Er is zoveel dat ik op papier wil, er zijn brieven, stukjes en stukken die verwacht worden, en ’s nachts droom ik een roman bij elkaar, maar aan mijn bureau aarzelen de woorden zich uit een tergend trage druppelteller. Elke zin komt als een huilend kind ter wereld, blauwig, paars zelfs, de navelstreng rond de keel.

Na school vraagt mijn dochter van zeven voorzichtig hoe mijn dag was, bezorgd dat ik weer zal zeggen dat ik op een berg blanco papier heb zitten sniffen. “Tot vorige maand schreef ik gieroo. Op een dag zag ik dat het chiro moet zijn”, zegt ze. “Zo gaat het nu eenmaal: wie leert schrijven, moet geduldig zijn.”

De waarheid, zo valt te vrezen, verschanst zich wel vaker in een kindermond.