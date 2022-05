Ik weet dat de gewapende ‘cowboys’ uit de VS met ongelovige ogen kijken naar ons irrationeel gedrag in het verkeer

Matige kampioen

Als de scheidsrechter en de VAR hun werk hadden gedaan, dan was Brugge-speler Mechele in de wedstrijd tegen Antwerp op zijn minst bestraft voor de manier waarop die Frey in de eerste helft hinderde, toen die alleen op doel af had kunnen stormen. Daar was het 2-0 voor Antwerp geweest, zeer waarschijnlijk. (Als sympathie zou meespelen, dan zat Club – de grootste aanhang én de meest gehate club in Vlaanderen – in het cafévoetbal, ‘De Morgen’ 16 mei.)

En alle lof voor de structuur van Club ten spijt: deze titel hebben ze te danken aan doelman Mignolet. Ik zou dat niet verder zoeken. Het is en blijft voetbal, en Club heeft een matig seizoen gespeeld.

Gerrit Janssens, Deurne

Vlamingen in het verkeer

Lezer Marleen Deprins heeft overschot van gelijk. Wij zijn een ongedisciplineerd volkje in het verkeer. Wekelijks neem ik de fietsstraat in het centrum van Lebbeke. Ik moet het nog voor de eerste keer meemaken dat een automobilist achter mij blijft. Nochtans staat de verplichting om de fietser niet voorbij te steken meerdere keren zowel aan de kant als op de grond aangegeven. Waar de straat aansluit op de drukke steenweg staan diezelfde automobilisten dan te wachten en belemmeren nog maar eens de zwakke weggebruiker. Wij hebben commentaar op de cowboys met hun schietgeweren, in de Verenigde Staten. Maar ik weet dat diezelfde Amerikanen met ongelovige ogen kijken naar ons irrationeel gedrag in het verkeer. Voor veel minder vlieg je in de cel aan de andere kant van de oceaan. In dit geval mag je hopen dat de immigrant zich niet aanpast.

Lucienne Colpaert, Dendermonde