Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

De postbode brengt een aangetekende zending; ze vraagt streng of ze mijn identiteitskaart mag zien. Ik huiver van het onheil dat aangetekende zendingen kunnen brengen. Meestal heeft het te maken met geld en beknellingen.

Gelukkig schijnt de zon, en heb ik een vermoeden wat de zending bevat. Als ik de envelop openscheur, vallen negen muntstukjes rinkelend op tafel. Ik pak het grootste muntstuk vast en voel het gewicht van bijna twintig eeuwen in mijn handpalm drukken. Op de ene kant staat de beeltenis van keizer Hadrianus (76-138 na Christus), die openlijk gay was en een muur bouwde in Schotland. Op de andere prijkt Felicitas, godin van gelukzaligheid. Ze draagt de hoorn des overvloeds en een staf die een koerier ongehinderde doorgang gaf.

Ik weeg het muntstuk in mijn hand en denk aan talloos veel andere handen. Ik stel mij Romeinse vrouwen voor met hippe sandalen, die op de markt met deze sestertius stinkende vissaus betaalden. Mijn munt was er al ten tijde van de Vikingen. Ze was er toen Napoleon in het zand beet, maar ook toen ABBA met ‘Waterloo’ een wereldhit scoorde. Ze bestond toen elk van ons werd geboren, en misschien wel honderd voorouders. Ik vind het een ontzaglijk voorwerp. Zijn geur aarzelt tussen bloed en ijzer. Ik gooi nu kop of munt met tweeduizend jaar geschiedenis, voor de spotprijs van 49 euro.

Oude munten hebben de romantiek van schelpen die aanspoelen op verre stranden, terwijl hun bewoners allang foetsie zijn. Er staan gekroonde hoofden op met lauwerkransen, nobele neuzen en woorden als ‘concordia’ en ‘gloria’. Wie niet beter weet, zou denken dat het een tijd was vol gaven en schoonheid.

Dat valt lelijk tegen, als je je wat verdiept in de Romeinse keizers. Er zijn er een vijftal geweest die nog te doen waren. De rest was tuig van de richel. Je had de beruchte engerds zoals Caligula en Nero, maar ook minder bekend crapuul zoals keizer Commodus. Hij wilde scoren bij het volk door als gladiator in de arena aan te treden. Hij bekampte wilde dieren vanuit een kooi waar hij geen enkel gevaar liep. Hij doodde honderden geharde krijgers. Achteraf bleek dat hij stiekem hun zwaarden had laten afstompen.

Nu leven we opnieuw in tijden van wrede heersers en bloedvergieten. Ik voel dat ik stilaan mijn onbevangenheid verlies en een zeker geloof in de mensheid. Ik heb de drang om mij terug te trekken en begrijp de schrijver die als lijfspreuk koos: Noli me tangere. ‘Raak mij niet aan’, schijnt dat te willen zeggen.

Toch maakt mijn dochter van negen mij nog blij met een schilderij in waterverf. Er staan kersenbomen op, een lachende zon en twee giraffen: een grote en een kleine.

“Ik wist niet,” zegt zij verbaasd, “dat ze oren én hoorntjes hebben.”