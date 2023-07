Ik was trots op mijn vermeende, niet-verbitterde volwassenheid. Zo is de eigenwaan van de jeugd

“Terwijl ik de druk voel mijn rottende eieren in te laten vriezen neemt mijn ex gewoon een groen blaadje van 22”, leest de open brief die een kennis op Instagram plaatste. Op de bijbehorende, door haar geschilderde prent zijn twee vrouwen met neergeslagen blik te zien. Spiegeleieren druipen van hun ontblote borst.

Hoe had die ex van me het alweer geformuleerd? Vervelend? Vermoeiend? Verbitterd, dat was het. Vrouwen van zijn eigen leeftijd waren vaak zo verbitterd.

En ik, kalf van amper 21, had erkentelijk geknikt, trots op mijn vermeende, niet-verbitterde volwassenheid. Zo is de eigenwaan van de jeugd; in de ontkenning van haar eigen temporaire toestand is zij ervan overtuigd dat haar ongeschonden schoonheid haar toebehoort.

Natuurlijk verkiezen niet alle mannen jonger. Er bestaan aardig wat knapen die graag en luid verkondigen van oudere vrouwen te houden.

Maar als je dan even doorvraagt, blijken ze wel 35 jaar als bovengrens te hanteren.

Ah ja, vóór die eieren gaan rotten.