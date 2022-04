Tachtig euro, zoveel mocht ik maandelijks extra overmaken, meldde de huisbaas me. Indexering, inflatie; niets aan te doen.

Daags voordien had ik in de Delhaize schoorvoetend 9 euro voor tandpasta en een trosje tomaten neergeteld. De verwarming is na mijn laatste afrekening niet meer aangegaan.

Met samengesnoerde maag sprak ik nog maar eens mijn geslonken spaarrekening aan. Ik was nochtans gewaarschuwd; de wereld zoals we die kenden is weg. Vrede, redelijke prijzen en een leefbaar klimaat zijn zaken van het verleden. Vibe shift noemen ze dat gevoel van algehele verdoemenis in Angelsaksische media.

In plaats van een financieel plan op te stellen ging ik naar een rave. Urenlang sprong ik samen met honderden anderen op en neer op brullende beats, tot mijn knieschijven niet meer konden.

Toen ik thuiskwam, las ik dat de alsmaar rijker en obscener wordende Elon Musk geweigerd was in Berghain, de Berlijnse technotempel. Hij had de beruchte vibe check van de buitenwippers niet doorstaan.