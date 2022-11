‘Ik wacht op de solden om een nieuwe jas te kopen’: hierop besparen lezers door de energiecrisis

Alles noteren

Gezien de huidige situatie ben ik alles onder de loep beginnen te nemen. Het is zelfs zover gekomen dat ik in een bestand alles noteer wat buiten gaat en over al mijn uitgaven twee keer nadenk. Heb ik dat kledingstuk wel nodig? Kan ik dat niet uitstellen tot wanneer er een korting is? Wanneer ik naar het werk ga, wandel ik bijvoorbeeld langs een Starbucks. Vroeger dacht ik: ‘Met een koffietje voor het werk begint mijn dag meteen goed’, nu denk ik: ‘Hmm, is dat die 5 à 6 euro wel waard?’ Ik stap dan maar door, en zo gaat het nog bij tal van andere aankopen.

Davy (23) uit Nieuwerkerken

Aankopen vermijden

Ik koop uit noodzaak enkel nog voeding. Wekelijks bezoek ik vier à vijf verschillende winkels en vergelijk ik alle prijzen. Daarnaast probeer ik alle andere aankopen te vermijden, tenzij het niet anders kan. Wat stuk gaat, wordt liefst zo goedkoop mogelijk vervangen, liefst tweedehands of door onderdelen te vervangen. Ik koop enkel iets nieuw als het echt niet anders kan. Op die manier kan ik af en toe nog enkele tientallen euro’s besteden aan cultuur, wat echt belangrijk is voor mij. Dus geen horeca, geen kledij, geen reizen en zo goedkoop mogelijk verplaatsen. De verwarming staat maximaal op 18 graden en dan kan ik momenteel nog net rondkomen.

Jan (54) uit Berchem

Georganiseerde groepsreis

Ik heb het geluk om op een ‘luxepost’ te kunnen besparen: georganiseerde groepsreizen. In plaats daarvan ga ik nu, in het laagseizoen, een week trekken met een vriendin in Portugal, en dichter bij huis een week op mijn eentje fietsen en kamperen in Luxemburg.

Caroline (51) uit Anderlecht

Extra trui

Lokale producten worden te duur. Ik merk dat ik steeds meer naar goedkopere producten grijp in supermarkten. De late nachten uit zijn korte nachten geworden met een stuk minder consumptie. Ik probeer nog zo veel mogelijk cultuur mee te nemen, maar ook dat is fors geminderd. De verwarming gaat nog maar twee uur per dag aan. Een extra trui doet veel.

Bas (25) uit Kortrijk

Autoritten combineren

Wij gaan niet meer naar de sauna en besparen dus op vrijetijdsactiviteiten. Volgende zomer gaan we twee weken op vakantie in plaats van drie, in eigen land. Dit doen we uit voorzorg voor onze jaarafrekening van elektriciteit en aardgas. Verse zalm kopen we niet meer, we nemen nu zalm uit de diepvries. We combineren de autoritten met meerdere zaken.

Christine (58) uit Dendermonde

Consuminderen volgens het boekje

Consuminderen volgens het boekje. Kleren en schoenen zullen nog een jaartje langer mee moeten gaan, we schroeven cinema-, theater- en horecabezoeken terug, doen voorlopig geen tripjes meer naar de boeken- en platenwinkel en er liggen steeds vaker huismerken in de winkelkar.

Michiel (35) uit Antwerpen

Thermostaat op 17

Wij zijn een gezin van vijf. Ons budget voor eten bedroeg 1.500 euro. Daar besparen we nu op en het lukt om maandelijks maximaal 1.200 euro uit te geven. De thermostaat staat op 17 graden. Verder zijn er geen besparingen nodig en leven wij zoals voor de crisis.

Gwendolyn (52) uit Holsbeek

Restaurantbezoek beperken

Als gezin met studerende kinderen en hoogoplopende energiekosten besparen we in eerste instantie op energie. Zo staat verwarming nu op 19 graden in plaats van 21. Elektriciteit beperken we door het sluimerverbruik aan te pakken en vooral door de droogkast minder te gebruiken. Op voeding durven we al eens een ‘wit’ product te nemen in plaats van een merkproduct. Ook op kledij proberen we te besparen door enkel nog het noodzakelijke aan te kopen en dan liefst als er kortingen zijn. Normaal kopen we jaarlijks wat wijn aan: dat staat op een laag pitje. En voor speciale gelegenheden proberen we één of twee keer per jaar eens een nieuw restaurant te ontdekken, bij voorkeur een sterrenrestaurant. Dit hebben we sinds de crisis geschrapt. Sowieso proberen we restaurantbezoek of uitgaan te beperken.

Johan (50) uit Merchtem

Consequent de fiets nemen

Ik heb een tweede fietstas en een regenbroek gekocht en neem nu consequent de fiets om te gaan winkelen. Dat spaart benzine en is goed voor het milieu.

Ria (68) uit Stabroek

Meer huismerken

We laten duurdere ingrediënten voor maaltijden sneller links liggen en kopen meer huismerken. Door mijn beroep als zelfstandig kok en cateraar kan ik gelukkig inkopen bij de groothandels. Ik wacht op de solden om een nieuwe jas te kopen. We gaan minder uit eten en bestellen geen sushi meer, wat we minstens om de twee maanden deden.

Katrien (53) uit Hoboken

