Ik vroeg hem of hij misschien bang was voor de media en niet voor de islam

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Er is één wijk in Gent waar men maar liefst twaalf gebedshuizen vindt. In de Rabotwijk van Gent liggen er kerken, moskeeën en boeddhistische tempels. Die plek wordt ook wel ‘the holy corner’ genoemd. Het zijn niet altijd indrukwekkende, rijkversierde gebouwen. Integendeel, vaak gaan ze schuil achter doodgewone gevels. Historica Tina De Gendt ging op veldonderzoek uit en organiseerde samen met het STAM een opendeurdag waarbij alle gebedshuizen bezoekers verwelkomden.

Het verhaal achter die uitzonderlijk hoge spirituele dichtheid per vierkante kilometer is bijzonder. In de Rabotwijk werd in 1865 de eerste protestantse kerk gebouwd. Zo groeide de wijk uit tot een veilige plek waar protestanten hun religie vrij konden beleven, weg van de katholieke meerderheid. Zo werd de Rabotwijk dé plek voor minderheidsreligies, volgens De Gendt. Die kerken begonnen dan met andere minderheidskerken samen te werken zodat ze elk een gebedshuis kregen, later volgden de tempel en de moskeeën.

Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd op de Dag van de levensbeschouwing in Gent. In de hal waren er verschillende standen waar bezoekers konden kennismaken met de levensbeschouwingen die in Gent vertegenwoordigd zijn. Ik mocht in de aula iets vertellen over mijn eigen spirituele overtuiging.

Dat vind ik nooit erg comfortabel, omdat ik mijn spiritualiteit ervaar als zeer intiem maar ook zeer veranderlijk. Ik vertelde daarom over de linguïstieke oorsprong van het Arabische woord voor ‘hart’. Dat stamt af van het werkwoord ‘omkeren’, wat zou betekenen dat het hart zich in een constante staat van verandering bevindt.

Achteraf ontmoette ik veel mensen, onder wie De Gendt die me vertelde over de opendeurdag en een meneer (wiens naam ik ben vergeten) die me wilde uitnodigen in de boeddhistische tempel omdat veel van wat ik verteld had over mijn islamitische spiritualiteit ook gelijkliep met de boeddhistische leer. Er was echter nog iemand anders die mij er weer aan herinnerde waarom dit soort onderwerpen altijd heikel zijn.

Hij vertelde dat hij bang was voor de islam. ‘Wat moedig dat u dit met me deelt’, ging er door mijn hoofd. ‘Heeft u daar ooit professionele hulp voor gezocht, want ik kan u niet verder helpen?’, wilde ik daaraan toevoegen. Ik ben toch niet verantwoordelijk voor de angsten van anderen? Hoe kun je bang zijn van zoiets groots en veelomvattends als de islam? Ik ga toch ook niet naar een imker toe om te vertellen dat ik bang ben voor bijen?

Dat deed ik echter niet. Ik slikte mijn woorden in. Ik vroeg hem waarom hij bang was. Hij vertelde me dat het kwam door wat er over de religie in de media verscheen. Ik vroeg hem of hij dan misschien bang was voor de media en niet voor de islam. Hij haalde zijn schouders op. Misschien wel, zei hij.

Ik had echter geen zin in dat gesprek – en dan druk ik me nog zacht uit. We zijn ons echt al sinds 9/11 aan het verantwoorden, distantiëren en geopolitieke standpunten aan het nuanceren. Aan al mijn medemoslims: ramadan mubarak! Aan alle anderen: maak moslimvrienden zodat je eens van een gratis iftar kunt genieten!