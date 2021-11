‘Ik vrees dat het niet lang meer zal duren’: lezers van ‘De Morgen’ over leven zonder smartphone in tijden van QR-codes

Of je nu wil inchecken voor een vlucht, een menukaart wil bekijken of – sinds de uitbreiding van de coronapas – op café wil gaan, de kans is groot dat je een QR-code moet tonen. Maar wat als je geen smartphone hebt? We vroegen smartphoneloze lezers van De Morgen waarom en hoe ze daarmee omgaan.

Onnodige prikkels

Ik heb nog nooit een gsm, laat staan een smartphone, gehad. Ik schat de nadelen van gsm-gebruik hoger in dan de praktische voordelen. Ik ben nu eenmaal liever niet continu bereikbaar of aanspreekbaar, en wil niet voortdurend afgeleid worden door onnodige informatie of prikkels. Zo hou ik mentaal meer ruimte voor reflectie, en het komt de creativiteit ten goede.

Als wetenschapper vragen ze me geregeld een gsm aan te schaffen voor ‘dringende vragen’, bijvoorbeeld van journalisten. Maar in de praktijk lijkt men mij toch steeds tijdig te kunnen bereiken of blijken ‘dringende vragen’ niet zo dringend als soms wordt vermoed.

Dieter Burssens (45) uit Herent.

Uitbuiting

Ik wil niet altijd bereikbaar zijn. Het is weer een extra toestel dat aandacht vraagt en tijd opslorpt. Organisatoren en overheden die enkel via QR-codes willen werken, sluiten een deel van de bevolking uit.

Bovendien bevatten smartphones en batterijen veel grondstoffen waarvoor nog dagelijks mensen uitgebuit worden en zelfs sterven. Ik wens daar bewust niet aan mee te werken.

Maarten Tys (48) uit Antwerpen.

Ratrace

Smartphones zijn het symbool voor de ratrace, het altijd maar doorjagende leven. Ook de privacyproblemen en al die stoorzenders die op deze toestellen kunnen staan, zijn afknappers. Het vraagt een beetje organisatie, maar mijn vrienden accepteren het zonder klagen. Om onderweg toch bereikbaar te zijn, gebruik ik gewoon die goeie ouwe Nokia die ik op mijn tiende kreeg.

Dat papieren covidcertificaat heb ik altijd bij de hand in mijn portefeuille. Ook voor andere QR-codes kun je meestal de code afdrukken via de website of een screenshot maken. Daar heb ik nog niet te veel problemen mee ondervonden.

Ik vrees wel dat het niet te lang meer zal duren voordat het spreekwoordelijke digitale bungeekoord mij zal terugtrekken uit mijn smartphoneloze levensstijl. Wanneer het zover is, koop ik waarschijnlijk een smartphone die ik ook enkel daarvoor zal gebruiken en voor de rest uitgeschakeld in een lade blijft liggen.

Florian Verhoeve (23) uit Tervuren.

Onleesbare coronapas

Ik wil niet elk moment van de dag bereikbaar zijn en zelf beslissen wanneer ik met iemand contact wil. Maar onlangs stond ik in de regen te wachten voor een concert en mijn geprinte Covid Safe Ticket was volledig doorweekt en onleesbaar. Gelukkig had ik mijn code via mail ook al naar een vriendin gestuurd die het dan kon laten zien via haar smartphone.

Naomi Seghers (34) uit Brussel.

Privacy

Ik zie veel mensen die er heel erg verslaafd aan zijn. Bovendien gaat een smartphone gepaard met een inbreuk op je privacy. Ook mijn vrouw heeft geen smartphone. Voor ons beroep zitten we de hele dag achter een scherm en ’s avonds vaak ook – dat is al méér dan genoeg.

Op restaurant vraag ik de menukaart of ik druk de nodige info af op papier. Dat men ervan uitgaat dat je een smartphone hebt, is erg vervelend, maar voorlopig is het altijd prima gelukt zonder.

Olivier Fuchs (39) uit Wilrijk.