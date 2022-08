Maud Vanhauwaert is columnist.

Niets vindt mijn dochter leuker dan de glijbaan, die ze dan ook de ‘blijgaan’ noemt. Als een bezetene klimt ze het trapje op, schuift af en begint van vooraf aan. Wel een uur kan ze zo doorgaan. Ze kan niet wachten tot ze groot genoeg is om in het zwembad van de grote wildwaterbaan te roetsjen.

Ik vraag me af wat zo aantrekkelijk is aan naar beneden glijden. Zijn het de kriebels in je buik? De totale overgave aan de zwaartekracht? Zit hierin de essentie van Nietzsches eeuwige terugkeer?

Als volwassenen glijden we alleen nog maar metaforisch naar beneden. Vorige week nog hoorde ik het iemand zeggen: ‘Ik zat in een ongelofelijke neerwaartse spiraal.’ Ik wilde bijna vragen: ‘Zalig, en hoe vaak ging je over de kop?’

Misschien zit het plezier van een schuifaf niet zozeer in het naar beneden glijden, maar vooral in de geruststelling dat je snel weer naar boven kunt. Ja, meer dan dat het trapje een opstapje is voor de glijbaan, is de glijbaan het afgladje voor het trapje naar boven.