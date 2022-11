‘Ik vraag me af of ieder mens misschien strikte verkeersregels en niet-corrupte politie nodig heeft’

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Andrea Dijkstra in Nairobi.

Onderweg naar een afspraak snijdt een stadsbus me af. Ik ben eraan gewend. Hoofdregel in het chaotische verkeer van de Keniaanse hoofdstad Nairobi is nu eenmaal dat de grootste auto voorrang ‘neemt’. En laat ik nu net in een piepklein boodschappenkarretje rondtuffen.

Ik passeer een bodaboda, een brommertaxi, met chauffeur en vier passagiers tegen hem aangeklampt. Eerder lachte ik nog om zo’n tafereel. Totdat een arts mij vertelde dat de intensive cares in Kenia vol liggen met slachtoffers van brommerongelukken, die hersenletsel opliepen omdat ze geen helm droegen.

Hard rem ik als het verkeerslicht op groen springt, maar een automobilist nog snel door rood rijdt. Een op de hoek staande politieagent is te druk bezig met het op een kiertje openhouden van zijn opschrijfboekje, zodat de chauffeur van een taxi er bijna onzichtbaar ­enkele bankbiljetten in laat glijden.

Ik denk terug aan Kigali, de hoofdstad van het nabijgelegen Rwanda, waar ik enkele weken terug was, en waar de autocratische president Paul Kagame iedereen strak in het gareel houdt. Bewonderend keek ik er naar de brommerchauffeurs en hun passagiers − allemaal een helm op − die keurig voor rood licht bleven wachten. Het kan dus toch, schoot door mijn hoofd, waarna ik me schaamde voor die gedachte.

Ik weet hoe de Rwandese machthebbers mensenrechten verre van hoog in het vaandel hebben, en hoe de president er niet voor terugdeinst tegenstanders achter slot en grendel te zetten of te laten vermoorden. Mijn blik werd in Kigali ook getrokken door grijze palen naast de verkeerslichten. Het bleken futuristische flitspalen.

“Rijd je door rood, dan ontvang je binnen enkele seconden de boete op je telefoon”, vertelde een Rwandese vriend. Het klonk creepy. De boete van omgerekend 25 euro is een buitensporig bedrag voor Rwandezen, die gemiddeld 150 euro per maand verdienen. Voor afval op straat gooien kun je er zelfs 100 euro boete krijgen.

Zonder gordel

Terwijl ik Rwandese politieagenten nauwlettend het verkeer in de gaten zag houden, begon ik me af te vragen of Kigali net zo geordend zou blijven als een democratischer regime aan de macht zou komen. Rwandezen zouden uit zichzelf toch ook wel snappen dat het belangrijk is om op een brommer een helm te dragen en geen afval op straat te gooien?

Een Nederlandse toerist hielp me al snel uit die droom. Ze vertelde dat ze onlangs door buurland ­Oeganda reisde en een Rwandese medereiziger een plastic flesje uit het busraam zag gooien. Toen de Nederlandse droogjes opmerkte dat hij dat in Rwanda niet moest proberen, knikte hij lachend.

Terug in het chaotische verkeer in Nairobi vraag ik me af of ieder mens misschien strikte verkeersregels en niet-corrupte politie nodig heeft. Zo rijd ook ik er inmiddels iets te gemakkelijk door rood. En sommige in Nairobi wonende landgenoten zie ik geen autostoeltjes voor hun jonge kinderen gebruiken. Soms dragen ze niet eens een gordel.

Op mijn eigen netvlies staat nog altijd een tv-spotje gebrand, waarin crashtestdummy’s toonden wat er met kinderen gebeurt die bij een ongeluk geen autogordels dragen. Maar vage regels en corrupte politie doen sommigen dit soort schokkende kennis blijkbaar vergeten.