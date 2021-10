Ik voelde iets krioelen in mijn maag, duizenden kevers die op elkaar kropen. Was dat de gekte waarover hij het had?

Julie Cafmeyer is columnist.

Ik kon niet achterhalen of hij geestesziek of revolutionair was, en juist daarom bleef ik geboeid naar hem luisteren. Toen hij belde zat ik op een bankje in het stadspark. Het is de droom van elke journalist of columnist om exclusief toegang te krijgen tot een informatiekanaal. Iemand die alleen met jou wil spreken om de waarheid te verkondigen.

Hij zei dat zijn boodschap te maken had met het aankomende matriarchaat en dat ik iets moest nemen om te schrijven. Ik kon hem niet goed verstaan omdat een meisje in schooluniform blokfluit zat te spelen. Ik vroeg haar om te stoppen met dat vals gejengel en even op te letten. Deze woorden konden ook voor haar van groot belang zijn.

Aangezien ik niets had om te schrijven, zette ik hem op luidspreker en typte ik op mijn smartphone. Het meisje in schooluniform kwam naast me zitten en luisterde het gesprek af.

Hij zei: “De vrouw heeft nog steeds haar plaats niet gevonden in deze wereld. Haar gekte is te lang onderdrukt. In mijn visioenen zie ik vrouwen die hun ogen uitsteken, hun borsten afsnijden. Om de gaten in hun lijven te bedekken, dragen ze gouden juwelen. Ben je aan het noteren?”

Ik zei hem dat ik alles opschreef, maar dat ik niet zeker wist of ik iets met zijn visioen kon doen, misschien was het te gruwelijk, te onsamenhangend voor de krant.

“Ja, dat is exact hoe onze toekomst eruit zal zien. Gruwelijk en onsamenhangend. Ik heb de laatste tijd dromen over vrouwen die naakt in een blauwe schijn dansen onder de nieuwe maan. Er komt bloed uit hun mond.” Het meisje met de blokfluit begon zachtjes met haar schouders te bewegen, alsof ze het ritme van de vrouwen uit de man zijn droom kon aanvoelen op afstand.

Ik luisterde verder naar het orakel uit mijn telefoon.

“Vrouwen zijn verbrand op brandstapels, ze werden gedragen naar ijsbaden, ze werden aangerand. Ze moesten hun ware aard verstoppen om te overleven. Ze sloten zich op in strakke poses. Die eeuwige onderdanige glimlach. Beeld je in wat er gebeurt als ze tonen wie ze werkelijk zijn. Hun wonderbaarlijke, aantrekkelijke, krankzinnige zelf. Daar ligt de bevrijding, dat ze zonder straf hun gekte tonen. Ze zullen de mogelijkheden in hun lichaam ontdekken. Geloof mij, het patriarchaat is voorbij. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen.”

De stem van de man verdween. Ik sloeg mijn notities op en staarde in de verte. Er hing een mist over het park, enkele eenden kwaakten. Ik voelde iets krioelen in mijn maag, duizenden kevers die op elkaar kropen, vastzaten, niet konden wegvliegen. Was dat de gekte waarover hij het had?

Ik keek naar het meisje met de blokfluit. Ze begon weer een melodietje te spelen, en vreemd genoeg klonk haar melodie niet langer vals.