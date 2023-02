Frederik De Backer is columnist.

Het is vier over halfzes en ik zit op mijn bureaustoel te wachten tot het donker wordt. Het bakje gekruide pinda’s blijft onaangeroerd. Ik kan toch niet nóg een bad nemen? Drie uur weken is meer dan genoeg, hoe vermakelijk de kortverhalen van Mariana Enriquez, Tobias Wolff en nu Donald Ray Pollock ook zijn. Zeker als het al de vijfde dag op rij is.

Ik voel me veertien, teruggeslingerd naar de eerste en laatste keer dat ik uitkeek naar een feestje. Na eenentwintig jaar is het terug, als een toevallig weerzien met het buurjongetje van weleer, bij wie je één keer bent gaan spelen tot je doorhad dat hij stonk.

Geen gel deze keer, zelfs geen haar. Geen drie keer de tanden poetsen voor het geval dat. Voor het geval wat? Waarom doe ik dit?

Ik slof nog eens naar de badkamer. Goed, het shirt dat als toegangsticket fungeert past, dat is al veel, maar wat heeft de organisatoren, in hun oneindige stijlbegrip, tot wit bezield? Wit werkt tot 80 kilo, 90 als je bokst voor je geld. Ik word aangestaard door twee tepels aan weerszijden van een zwart trapezium dat vierkant zou moeten zijn. Kan Lizzo dáár eens niets van zeggen?

Alles wijst erop dat ik beter thuisblijf. Ik hoop bijna dat iemand straks iets in mijn drankje gooit, al was het een glasscherf, zo weinig maak ik tegenwoordig mee. Dat iemand stiekem, met een rietje, een gram poeier in een van mijn neusgaten blaast. Zegt dat mijn adem stinkt en me een kwalijk muntje aanbiedt. Maar ik ken mezelf. Ik arriveer om een uur of elf, sta van tien na tot tien voor tegen een muur, ben thuis tegen twaalf.

Ik herinner me fuiven in het zaaltje achter Den Appel, één keer zelfs in De Poort, wat een biljartcafé was, in lekke tenten op parkings en in velden, met mensen die ik graag had. Chiromeisjes. Mooie Chiromeisjes. En toch waren er niet genoeg breezers op aarde om mijn verveling te verdrijven. Een nacht lang als geëlektrocuteerd met ledematen staan zwaaien om uiteindelijk boven op een doorzopen kalle in zwijm te vallen; ik zal ook toen al wel een zagevent zijn geweest, maar mij ontging de charme.

Misschien doe ik het nu wel omwille van de relatieve exclusiviteit en de geheimdoenerij die rond het feestje hangt, omdat ik vereerd ben met de persoonlijke uitnodiging, of omdat de muziek bijna niet anders kan dan uitstekend zijn. Ik weet het niet.

Eén moment kan ik alvast voorspellen. Het einde. Op een gegeven ogenblik zal ik, overweldigd door de hitte en het lawaai, even naar buiten moeten, weg van alles. Niet veel later volgen enkele mensen voor een sigaret. Niemand spreekt me aan. Ze praten over iemand die ik niet ken en, afgaand op wat ze zeggen, niet wil kennen. Eenmaal de filter is bereikt, gaan ze weer naar binnen. En ik op in het donker.