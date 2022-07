Ik vind alcohol fantastisch, antwoordde ik. Het doet me deugd, het maakt me blij

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Een journalist van Knack ­belde om over alcohol te praten. Hij wist dat er ­nieuwe maatregelen op de planning staan om het drinken te ontmoedigen.

Help jongeren alert te zijn en pak alcohol in het verkeer aan, zei ik, en laat voor de rest de mensen met rust. Het leven is al netelig genoeg. Als ik nog eens bij mijn vader ­langsga, zit hij zich uit te putten in excuses voor het feit dat hij voor de middag al een Duvel aan het drinken is. Praat hem niet nog méér complexen aan. Hij is 91, als hij zin heeft om de dag te ­beginnen met een Duvel moet hij dat vooral doen.

Het is triest dat mensen aan zichzelf gaan twijfelen omdat ze bang gemaakt worden door de doodseskaders van het gedeug. Het leven dient om opgeleefd te worden, niet om elke dag van achter de gordijnen naar te zitten loeren, angstig dat het zou aanbellen.

Laatst postte ik op Facebook een filmpje van Boef die als een kangoeroe door het hoge gras hupte. De helft van de commentaren ging over gevaren. Heb je dan geen schrik van teken? Euh, nee, ik heb geen schrik van teken. Wat is het alternatief? Binnenblijven? Kwaad zijn? Je tot asfalt beperken? Niets heerlijkers dan een malse weide om een uurtje in te gaan liggen op een warme zomerdag, uiteraard met een glaasje riesling erbij. De ­gebeurlijke teek draaien we er wel uit.

De journalist zei dat ik wat afdreef.

Hoegenaamd niet, antwoordde ik. Je móét het juist breder zien. De Vlaming drinkt zoals hij leeft: opgejaagd, benauwd, driftig. Zo rijdt hij met de auto, zo jaagt hij naar de padelclub, zo discussieert hij op Twitter, zo scheurt hij naar z’n shortski en zo drinkt hij zijn alcohol. De alcohol is niet het probleem, het is een symptoom. Je kunt perfect op een gezonde manier drinken, maar dan moet je eerst stoppen met kwaad zijn.

Op de dag dat het artikel verscheen, kreeg ik een mail van een boze gezondheidswerker. “Mensen worden haast gedwóngen om te drinken”, schreef hij. “Je MOET meedoen, anders hoor je er niet bij. Je bent saai en onbeleefd als je niet drinkt. Het is vreselijk ongezond.”

Ik vind alcohol fantastisch, antwoordde ik. Het doet me deugd, het maakt me blij, het wakkert mijn creativiteit aan en ik vind het ontzettend lekker. Over een uurtje, als zij klaar is met werken, maak ik zoals elke dag voor mijn vrouw en mezelf een drankje klaar, dat is een heerlijk moment in de dag. Bij het eten wordt wijn geschonken en erna drinkt mijn vrouw een sake en ik een Cornet. De suggestie dat het alleen maar van de duivel is en het enkel leidt tot treurnis en verval en dat wij allemaal alleen maar slachtoffers zijn, is stuitend. Het leven is meer dan een ophoping van maanden en jaren. Het is een tasten naar rust en geluk, en uw gezucht daarbij maakt ons kregelig.