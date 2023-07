Ik verslikte me toen ik hoorde dat er nu ook coaches zijn voor coaches

“Ik coach lifecoaches.” Dat kreeg ik als antwoord toen ik iemand op een feestje vroeg wat ze deed in het professionele leven. Het katapulteerde me terug naar zo’n vijftiental jaren geleden, toen ik in Nederland voor het eerst iemand ontmoette die zich voorstelde als lifecoach. Intussen schieten de coaches, ook in Vlaanderen, als kolen uit de grond: talentcoaches, stresscoaches, slaapcoaches, sportcoaches, paardencoaches, coaches voor als je ongelukkig bent, coaches voor als je té gelukkig bent. Ik geloof wel − zonder ironie − dat er een interessant model in zit: dat als je iemand anders de weg kunt tonen, je ook zelf die weg beter ziet. Maar ik verslikte me toch toen ik hoorde dat er dus nu ook coaches zijn voor coaches. Nog even en er zijn coaches die coaches van coaches coachen! En dan worden er busreisjes georganiseerd, zodat die coaches ook even kunnen uitrusten. Een coach vol coaches! En misschien mag ik dan vooraan in zo’n bus wel eens wat meditatieve haiku’s voorlezen.