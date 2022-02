Julie Cafmeyer is columnist.

De uitslag van mijn PCR-test kan elk moment binnenkomen. Mijn hart klopt, mijn hoofd draait, mijn benen worden licht - straks het verdict. Zo zenuwachtig ben ik.

Ik verlang naar een QR-code die rood wordt als ik buitenkom. Een maatschappelijk aanvaard excuus om binnen te blijven. Een onzichtbaarheid die geen verdere uitleg behoeft.

Een code die rood wordt zodra ik een stap buitenzet. Een code die ervoor zorgt dat ik niet moet verwoorden wat er juist mis met me is. Dat ik meer slaap dan dat ik wakker ben. Dat ik angstig word als er een mail of telefoontje binnenkomt, dat ik pijn heb aan mijn botten.

Een vakantie opgelegd door de regering zodat ik me niet meer elke dag naar buiten hoef te slepen. Tijdens mijn wandelingen hoor ik mezelf zeggen: ‘Ik kan niet meer’. Maar wat gaat er dan niet meer? Dat ik het niet weet. En daarom zou ik graag een attest bemachtigen dat officieel verklaart dat ik vrijaf krijg van het leven en alle bijkomende beslommeringen die bij dat leven horen.

Niet alleen voor mezelf, ook de gemeenschap zou er baat bij hebben. Deze ochtend zat ik weer in een discussie met een wildvreemde. Ik fietste naar de fitness, een meisje reed me aan met haar stepje. Het is niet omdat ze nog maar zes was dat ik haar niet op haar onkunde in het verkeer kon wijzen. Het meisje begon te huilen, de moeder sprak me aan, enzovoort. Zo zie je maar dat het voor de samenleving beter is dat ik het openbare leven voorlopig niet meer betreed.

Even later kreeg ik ruzie met de instructrice van de groepsles Full Body Burn. Ik pompte in de hoop een of ander gelukshormoon op te wekken, en zij schreeuwde in mijn oor dat ik niet diep genoeg ging. Ik zei dramatisch: ‘Als het zo zit, dan hoeft het voor mij niet meer!’

Ze schrok, en ik zei haar dat ze zacht moest zijn, dat het anders niet meer ging. Zacht.

Ik ben trouwens niet de enige die constant op de rand van een inzinking staat. Tijdens de deadlifts zag ik de tranen van andere sporters. Tranen op de zwarte sportvloer. ‘Ik kan niet meer’, fluisterden ze. Wat gaat er dan niet meer? Het voelt als een constante dreiging van een buitenwereld waar je geen deel meer van uitmaakt. Een gevaar terwijl je in isolatie zit. Je voelt je gekwetst door niemand in het bijzonder. Ja, dat klinkt heel vaag, maar ik ben voorlopig niet bij machte om meer bloed naar mijn hersens te pompen. Sluit mij op. Waar blijft die code toch? Een attest dat mijn vermoeidheid officieel erkent, dat mij gebiedt om te blijven liggen. Zijn er psychiaters onder de lezers? Hebben zij adviezen? Ja, ja ik weet het. Eén keer per dag buitenkomen. Of druppeltjes? Is daar een verpleegster? Neem me op, hang me aan een baxter, streel me over mijn kaaklijn.