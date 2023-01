Ik vang de blik van mijn vriend. Tussen ons in op tafel staat ineens de gedachte: het kan ook uitgaan

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

Zodra ik thuiskom, roept mijn vriend: “Heb je het al gehoord? Het is uit tussen Sieger en Anne.”

“Wat bedoel je”, zeg ik, terwijl het volstrekt duidelijk is wat hij bedoelt. Maar Sieger en Anne! Sieger-­en-Anne, Siegerenanne: tien jaar bij elkaar, net een huis gekocht, aan het proberen voor een kindje. Gouden Siegerenanne die het altijd zo leuk met elkaar hadden. Vuurvast. Je kon ze al uit­tekenen, als tachtigjarigen, grappend en plagend, elkaar in het voorbijgaan lief­kozend met één hand, de ­ander op de rollator.

Als we even in Nederland zijn, spreken we hen los van elkaar. Eerst doet Sieger zijn verhaal, de volgende dag is het Anne. Al doen ze allebei hun best om geen kwaad te spreken, hun mond staat bitter. Hij zal het vast anders zien, ik geef toe dat de communicatie beter had gekund, ik houd nog steeds veel van haar − maar. Ze gingen binnenkort trouwen, ze waren bij elkaar voor altijd; altijd, dat woord met de onzichtbare geldigheidsdatum. Het wijst ineens alleen nog verwijtend achteruit. “Ze was altijd zo overheersend.”

Sieger is alweer aan het daten. Hij vertelt over zijn nieuwe vlam met de gloed van de net-verliefde. Nu heeft hij eindelijk iemand met wie de seks vanzelf gaat. Hij is een herboren man: ineens heeft hij geen haast meer tussen de lakens, en altijd zin, als ze samen zijn doen ze het drie keer op een dag, meanderende, ­subtiele, bij vlagen opflakkerende, experimentele en passionele seks, het is de vraag hoe hij nog aan eten toekomt.

Ik vang de blik van mijn vriend, die schuift in zijn stoel. Tussen ons in op tafel, naast de bierglazen en de chocoladewikkel die ik zonder het te merken in honderd kleine stukjes heb gescheurd, staat ineens de gedachte: het kan ook uitgaan. We zien haar allebei, en het is alsof de muren openklappen en de wind door de kamer zwiept. Ja, het is waar, het kán. Hij of ik kan zomaar vertrekken.

Nerveus wacht ik tot de vanzelfsprekendheid terugkeert en ons leven weer luchtdicht omvat. Break-ups kunnen in vlagen door een vriendengroep slaan; de vorige keer dat de tranenzee haar springtij vierde, knapten er vier koppels kort na elkaar. Het lijkt wel besmettelijk, denk ik, kijkend naar mijn vriend; en als een test bestond, zou ik die nu in zijn neus duwen, en ook in de mijne. Al weet je wel dat ze niet duren, die beverige energie, die seksuele gloed van nieuw begin, ze zijn zo verleidelijk.

Nadat Sieger is vertrokken, kruipen we in bed op de koude zolderkamer waar we logeren. Ik voel nog steeds hoe het tocht, en ik ril, en denk: nee, in die wind wil ik niet wapperen. “Kom hier met die kont”, zegt mijn vriend. “Even goed achteruit inparkeren... Zo... Ja.” Hij slaat zijn arm om me heen, zoals altijd, en ik leg de ­mijne daarover, zoals altijd.