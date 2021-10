Ik trek met mijn personages de bossen in en laat ze op me inpraten, me plagen, me uitdagen

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Mijn vrouw en ik kijken naar Tegenwind, de reeks die Alain Grootaers en Jakobien Huisman over corona en al z’n tentakels hebben gemaakt. De opnames zijn gemaakt in Andalusië, in de regio Nerja, waar wij Boef hebben ontmoet. In aflevering drie zagen wij in de achtergrond het huisje waar wij logeerden, met de hibiscusplant ervoor waar Boef zijn nachten onder doorbracht. Dat was buitengewoon ontroerend.

Het probleem met Tegenwind is dat het alléén maar tegenwind biedt. De interviewers zijn zo begerig op zoek naar de bevestiging van hun stellingen en overtuigingen, dat het soms drammerig wordt. Dat is normaal: het gaat ook helemaal over dingen die in de voorbije twintig maanden minder of niet regulier aan bod zijn gekomen.

Het neemt bovendien niet weg dat je er heel wat van opsteekt. De tweede aflevering, met de Gentse professor Mattias Desmet, was buitengewoon verhelderend. Ze ging over angst en hypnose en massahysterie. Voor mensen jonger dan 80 is dat heel erg nieuw, massahysterie. Wij zijn opgegroeid in een maatschappij die het individu fêteert en de massa wantrouwt. Wij geloven niet graag dat wij beïnvloedbaar zijn, wij zijn sterk en onafhankelijk.

‘Ik ben het hier helemaal niet mee eens!’ schreef iemand onder mijn Facebook-link naar de uitzending. ‘Zoiets hoort niet te worden uitgezonden.’

Dit is een redeneerfout die je almaar vaker gemaakt ziet worden, zei ik. Het is niet omdat je het ergens niet mee eens bent dat het niet uitgezonden hoort te worden. En het betekent ook niet dat je er niet heel wat van kunt opsteken. Ik was het ook niet eens met de autobiografie van Albert Speer, maar ik heb er heel wat van opgestoken. Wij zijn met een rotvaart de kunst van het pluralisme aan het verleren. Wij meppen mensen meteen in een hoek. Iemand die een bedenking bij de aanpak van de pandemie maakt, is gevaarlijk en rechts. Wij zijn monisten aan het worden, wat in een democratie moeilijk vol te houden is. Simpelweg nieuwsgierig zijn en alle kanten van een kwestie willen bekijken en begrijpen, maakt je meteen verdacht. Terwijl nieuwsgierigheid essentieel is, en afwegen onontbeerlijk.

Nog twee weken, en dan komt De jacht op Ursula Graurock uit.

In de heerlijke luwte die zich voordoet tussen de dag waarop een boek naar de drukker wordt verstuurd en dus onherroepelijk wordt en de dag, een maand later, waarop het in de winkels ligt, wordt mijn verbeelding onblusbaar. Dan mogen alle personages die al maandenlang staan te dringen om in een volgend verhaal te acteren een voor een op audiëntie komen. De meesten hebben al een naam en een aard, maar ze zijn nog verre van voldragen. Ik trek met hen de bossen in en laat ze op me inpraten, me plagen, me uitdagen of hun arm om mijn schouders slaan, vragend of ze mijn vriend mogen worden.

Dat zijn heerlijke momenten. Wie zegt dat schrijven een opgave is, een bezoeking zelfs, heeft nog nooit één voet in die schitterende schimmenwereld gezet, dat woud vol spookjes die langzaam vaste vorm krijgen en die volgend jaar, als ze volgroeid zijn, de wereld worden ingestuurd.