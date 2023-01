Terwijl een man in felblauw joggingpak me nafluit op straat begin ik hardop te bellen met mijn onbestaande echtgenoot. De man blijft achter me aan lopen en vraagt me meermaals waarom ik zijn invitatie afwijs. Ik ga namelijk niet graag uiteten met mannen boven de zestig die felblauwe joggingpakken in het openbaar goedkeuren. Na enkele minuten vol innerlijke frustratie besluit ik me om te draaien en hard te gillen. De getikte man schrikt en rent huilend weg terwijl ik een liedje van Diana Ross begin te neuriën. Onder mijn trui draag ik een bikinitop omdat mijn lingerie in de wasmand is blijven liggen. Ik stel wasdag uit tot het leven me verplicht een bijna-nudist te worden. Al kreeg ik vroeger thuisonderwijs, toch kies ik ervoor me aangekleed te engageren in deze nogal idiote maatschappij.