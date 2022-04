Ik stel mij voor dat er staat: ‘Naai je moeder, Toetanchamon!’

Jean-Pierre Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Ik kachel op de snelweg aan een sukkelgangetje van rond de honderd, terwijl andere weggebruikers zich veel sneller voortspoeden. Ziehier het drama van de mens: iedereen weet dat trager alleen maar voordelen oplevert, en toch blijven we koppig aan het gat van onze voorganger kleven. Als de snelheid wegens werken wordt beperkt tot dertig, zoeven auto’s mij links en rechts voorbij die het dubbele rijden. Het negeren van snelheidsborden is een statussymbool dat alleen geëvenaard wordt door het niet gebruiken van de pinker.

Op sociale media laat een gek die zijn leven beu is al eens een ballonnetje op om de maximumsnelheid terug te schroeven. Dat wordt dan meteen afgebrand uit naam van de lieve vrijheid. De energiefactuur is een struikrover die je geld of je leven eist en om de paar dagen worden we met de atoombom bedreigd. Maar onze belangrijkste zorg blijft dat de zware voet niet gemuilkorfd wordt.

Heelhuids terug thuis gekomen, poets ik mijn bril en verdiep mij in de wetenschap. Dat blijft spannend, want voortdurend rekken nieuwe ontdekkingen de grenzen van de kennis op. Gisteren ging het over Earendel, de oudste ster die ruimtetelescoop Hubble voor zijn pensionering zag. Naar verluidt twinkelt ze guitig, zo’n slordige 28 miljard lichtjaar in de verte. Op die afstand is de hemel allang niet meer romantisch.

Vandaag lees ik over de piramiden in Egypte. Wetenschappers hebben minuscule camera’s laten zakken in schachten die voor een mens ontoegankelijk zijn. Ze vonden inscripties die de bouwers er achterlieten, overtuigd dat niemand die ooit te zien zou krijgen. De paparazzo in mij ontwaakt uit zijn sluimerslaap. Verlekkerd denk ik: nu gaan we eindelijk alle juicy details kennen! De slaven die zwetend en bloedend die wereldwonderen van grootheidswaan moesten bouwen, hebben dus toch een manier gevonden om hun hart te luchten. Het wemelt er vast van de verborgen verwensingen. Ik stel mij voor dat er staat: Ramses is een hoerenzoon. Naar de hel met Cheops! Naai je moeder, Toetanchamon!!

Bij nader inzien valt dat dik tegen, want de verborgen inscripties zijn juist lovend voor de farao’s. Ze laten vermoeden dat de piramides niet gebouwd zijn door slaven, zoals lang werd aangenomen, maar door vrije lieden die trots op hun harde arbeid waren.

Ik kan moeilijk geloven dat het er, in dat oude Egypte, zo tevreden en respectvol aan toeging. Die inscripties, denk ik verongelijkt, zijn daar vast aangebracht door de happy few. Onder een bovenlaag van weldoorvoede werfleiders kreunde werkvee dat de farao’s haatte en vervloekte, maar niet de kans kreeg om dat op te schrijven.

Voor een hedendaagse Belg is het moeilijk te begrijpen: dat er machthebbers bestaan naar wie je kunt opkijken.