Ik stel mij de vraag of men gemor en chagrijn niet vergeten opnemen is in de Vlaamse canon

In een bevraging van de bevolking verleden week blijkt dat het geloof en vertrouwen in ons politiek bestel steeds dieper wegzakt, wat resulteert in een vlucht naar de extremen en in een verkruimeling van de traditionele partijen.

Dan stel ik mij toch wel de vraag of men gemor en chagrijn niet vergeten opnemen is in de Vlaamse canon, want als objectief waarnemer vind ik dat onze politici het nog niet eens zo slecht doen.

Onze politici zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de pandemie, maar hebben de gevolgen ervan zeer naar behoren aangepakt, dit in tegenstelling tot de meeste andere landen. Maandenlang hebben we hier onze noorderburen in de horeca kunnen bedienen, omdat daar alles nog potdicht zat.

Door alle financiële steunmaatregelen bleven ook het aantal faillissementen tot een minimum beperkt.

Onze politici zijn niet verantwoordelijk voor de energiecrisis, maar hebben de gevolgen ervan voor ons burgers kunnen beperken, dit weer in tegenstelling tot de meeste van onze buurlanden. Dit door een combinatie van financiële steun en de automatische indexaanpassingen.

De zelfbediening van onze politici is een kwalijke erfenis uit het verleden. Dat de huidige generatie politici dit nu aan het licht brengt en aanpakt geeft mij eerder een gevoel van vertrouwen dan een van wantrouwen.

Bestaat er trouwens nog ergens anders ter wereld een federale regering die zo divers en jong is, waar zo’n mooie balans is tussen mannen en vrouwen?

Maar blijkbaar zijn dat allemaal dingen die aan een op de vier Vlamingen voorbijgaan. Want het is natuurlijk veel gemakkelijker de oorzaak van het eigen falen bij een ander te zoeken. Een zoektocht waar populistisch extreemrechts hen maar al te graag bij helpt.

Raf Vandenbergh, Gent