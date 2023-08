Maud Vanhauwaert is columnist.

Nu de zon is doorgebroken heb ik me voorgenomen om elke dag even tijd te maken voor een koffie op een terras. Decadent met een decaatje. Een groot genot. Ik heb een favoriete koffiebar op een plein. Als je maar lang genoeg blijft zitten, gebeurt er altijd wel wat. Gisteren zag ik hoe een vrouw aan een tramhalte plots begon te krijsen tegen een man. De man zat apathisch op een bankje en zij ging als een razende furie tekeer. Vanop de verschillende terrassen werden we toeschouwers van een Griekse tragedie. De vrouw bleef maar krijsen, in onverstaanbare flarden, en zakte uiteindelijk in elkaar.

Het krijsen veranderde in hartverscheurend huilen. Toen stond het meisje naast mij op, liep naar het koppel toe en hurkte bij de vrouw. Ik zag haar bellen en niet veel later arriveerde een ziekenwagen. De rust keerde weer op het plein. Ik schaamde me omdat ik niet zelf te hulp was geschoten. Ik staarde in het zwarte gat van mijn koude koffie en even wou ik dat ik erdoor werd opgeslokt.